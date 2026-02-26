Zima jeszcze nie odpuści? Lepiej nie chować ciepłych kurtek

Pogoda na weekend - będzie wyczekiwane ocieplenie

Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz poinformował, że w piątek, 27 lutego w kraju utrzyma się słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 3℃ na krańcach północno-wschodnich do 17℃ lokalnie w południowo-zachodniej Polsce. Ekspert zaznaczył, że wzrost temperatury będzie sprzyjał odwilży. W związku z tym Instytut wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami dla woj. pomorskiego z wyłączeniem jego północno-wschodniego fragmentu. Alert będzie obowiązywał od godz. 10:00 w piątek do godz. 20:00 w niedzielę, 1 marca.

Sobota będzie słoneczna, jednak - jak zaznaczył synoptyk - pod koniec dnia na krańcach północno-zachodnich spodziewany jest wzrost zachmurzenia, a wieczorem także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na krańcach północno-zachodnich, 8-10℃ nad morzem, 14-15℃ w centrum, po 15-17℃ na południowym zachodzie kraju.

W niedzielę pogoda zacznie się jednak stopniowo pogarszać, co będzie związane z tym, że od północnego zachodu nad Polskę zacznie się nasuwać chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on przelotne opady deszczu i wzrost zachmurzenia, które obejmą północną i zachodnią część kraju, podczas gdy na południu będzie się jeszcze utrzymywała ciepła i słoneczna pogoda. Termometry wskażą maksymalnie 5-6℃ na krańcach północnych, 11-13℃ w centrum, po 13, 14, a lokalnie nawet 15℃ na południowym wschodzie.

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Zgodnie z długoterminową prognozą IMGW, na początku marca Polacy zaczną się już przyzwyczajać do bardziej wiosennej aury. Pierwszy tydzień miesiąca upłynie z temperaturą maksymalną na poziomie 6-12℃ , a pozostałe dni - 6-10℃. Jeśli zaś chodzi o średnią temperaturę minimalną, nie należy jeszcze na dobre żegnać się z przymrozkami. Szczególnie chłodny w tym kontekście może okazać się drugi tydzień miesiąca. W większości kraju marzec ma być miesiącem ze średnimi temperaturami poniżej normy. Suma opadu pozostanie w normie.

Jednocześnie, jak informuje Onet, powołując się na przewidywania Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), po łagodnym początku marca może nadejść większe ochłodzenie. Szczególnie zimno będzie oczywiście nocą, a po ponownym ociepleniu w połowie miesiąca, możliwy jest powrót nawet opadów śniegu. Warto pamiętać, że sytuacja pogodowa pozostaje dynamiczna, a prognozy - szczególnie te długoterminowe - mogą się jeszcze zmienić. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez IMGW i wstrzymać się z chowaniem ciepłych kurtek głęboko w szafie.

