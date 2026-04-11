Znasz tego mężczyznę? Wydano za nim dwa listy gończe

Kamil Durajczyk
2026-04-11 10:17

Policjanci z warszawskich Bielan poszukują 30-letniego Dariusza Celeja, który ukrywa się przed organami ścigania. Mężczyzna jest poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez prokuraturę i sąd na stołecznym Żoliborzu. O jakie przestępstwa jest podejrzewany?

Poszukiwany przez policję w Warszawie

Autor: KRP V (kółeczko) / pixabay/ Materiały prasowe

Poszukiwany Dariusz Celej 

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy na warszawskich Bielanach prowadzą poszukiwania 30-letniego Dariusza Celeja który ukrywa się przed organami ścigania. Mężczyzna jest poszukiwany 2 listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy Żoliborza oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza.

Dariusz Celej podejrzany jest o dokonanie oszustwa i posiadanie narkotyków. Ma do odbycia karę ponad roku pozbawienia wolności.

Policja prosi o kontakt

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

Uczestnik Kuchennych Rewolucji z Piekar Śląskich jest poszukiwany listami gończymi:

Kuchenne Rewolucje w Piekarach Śląskich 2021
Galeria zdjęć 7
Dawid Bratko na wolności. "Król dopalaczy" jest poszukiwany listem gończym - short [poziom]
