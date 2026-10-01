15-latek planował zamach w galerii i zabójstwo policjanta? Został zatrzymany

Nastolatek interesował się w internecie instrukcjami dotyczącymi ataku terrorystycznego i morderstwa funkcjonariusza.

Kryminalni przejęli komputer oraz smartfon należący do chłopaka.

Sąd wydał decyzję o izolacji 15-latka, wysyłając go na kwartał do ośrodka wychowawczego.

Warszawa. 15-latek planował zamach w centrum handlowym

Stołeczni funkcjonariusze wyłapali w sieci niepokojące sygnały świadczące o groźnej aktywności młodego internauty. Przeglądane przez nastolatka materiały okazały się na tyle alarmujące, że służby rozpoczęły weryfikację tożsamości autora i jego ewentualnych planów przestępczych. W szeroko zakrojone śledztwo zaangażowano specjalistów z wydziału do spraw terroru, ekspertów od zabójstw oraz doświadczonych techników kryminalistyki.

Zatrzymanie obywatela Ukrainy. Policja zabezpieczyła elektronikę

Śledczy szybko ustalili, że autorem internetowych wyszukiwań jest 15-letni obywatel Ukrainy. Służby błyskawicznie namierzyły adres jego zamieszkania i przeprowadziły przeszukanie lokalu. Mundurowi zarekwirowali znaleziony na miejscu laptop oraz telefon komórkowy należący do podejrzanego. Zabezpieczona elektronika trafiła już do biegłych, a szczegółowa analiza cyfrowych nośników pozwoli ustalić faktyczne intencje i zakres działań nastolatka w wirtualnej przestrzeni.

Sąd rodzinny w Warszawie wydał decyzję o izolacji nastolatka

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy dał podstawy do sklasyfikowania działań chłopaka jako przygotowań do zabójstwa. Po przesłuchaniu obywatel Ukrainy trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, który wydał postanowienie o skierowaniu 15-latka na trzy miesiące do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Sędzia rodzinny podejmie kolejne decyzje dotyczącące dalszych losów nastolatka.

Policja przypomina rodzicom, aby interesowali się aktywnością swoich dzieci w internecie. Szczególną uwagę powinny zwracać treści dotyczące przemocy, broni i popełniania przestępstw.