15-latka uderzyła hulajnogą w znak na Woli. 13-latka trafiła do szpitala

Policjanci dostali zgłoszenie o wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej na warszawskiej Woli. Na miejscu ustalili, że kierowała nią 15-latka, a na pojeździe była jeszcze 13-letnia koleżanka. Obie jechały bez kasków.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 15-latka uderzyła w znak drogowy i straciła panowanie nad hulajnogą. Pojazd się przewrócił, a dziewczyny upadły na jezdnię. Ratownicy zabrali 13-latkę do szpitala, kierująca nie wymagała hospitalizacji.

Badanie alkomatem wykazało, że obie nastolatki były pod wpływem alkoholu. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, którzy zgromadzili materiał dowodowy.

Po wypadku na Woli policja skierowała wniosek do sądu rodzinnego

Obie nieletnie zostały przesłuchane. Policjanci skierowali do sądu rodzinnego wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. 15-latka ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku, a 13-latka za jazdę hulajnogą elektryczną na drodze publicznej w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

W przypadku 15-latki chodzi również o jazdę po użyciu alkoholu, bez uprawnień oraz przewożenie osoby na hulajnodze elektrycznej. Materiały trafiły także do zespołu wykroczeń. Policja przy tej okazji przypomina o podstawowych zasadach korzystania z hulajnóg.

Od 3 czerwca 2026 kask obowiązkowy dla kierujących do 16. roku życia

Przypominamy, że od 3 czerwca 2026 roku osoby do 16. roku życia kierujące hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego muszą mieć kask ochronny. Za brak kasku u osoby niepełnoletniej odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

Policja podkreśla, że starsi użytkownicy nie mają takiego obowiązku, ale kask chroni przy upadku lub zderzeniu.

Po drogach publicznych hulajnogą mogą jeździć osoby od 13. roku życia

Po drogach publicznych hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13. rok życia. Młodsze dzieci nie mogą korzystać z takiego pojazdu na drogach publicznych nawet pod opieką osoby dorosłej. Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania. Tam dziecko może jechać pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.

Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia muszą posiadać kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Pełnoletni użytkownicy nie muszą mieć tych dokumentów.

Najpierw droga dla rowerów. Na jezdni limit to 30 km/h

Przepisy wskazują, że w pierwszej kolejności należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wyznaczone dla kierunku jazdy. Jeśli ich nie ma, kierujący może wjechać na jezdnię tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie do 30 kilometrów na godzinę.

Jazda chodnikiem lub drogą dla pieszych jest dopuszczalna wyjątkowo. Może do niej dojść tylko wtedy, gdy wzdłuż jezdni nie ma drogi dla rowerów, a na jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości powyżej 30 kilometrów na godzinę. W takiej sytuacji kierujący musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 kilometrów na godzinę.

Przepisy zabraniają alkoholu, pasażerów i telefonu w dłoni

Policja przypomina, że przepisy zabraniają między innymi kierowania hulajnogą pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Niedozwolone jest także przewożenie pasażerów, zwierząt oraz jakichkolwiek ładunków. Nie wolno też korzystać z telefonu wymagającego trzymania go w dłoni podczas jazdy. Zakazane są również holowanie lub ciągnięcie innych pojazdów oraz przejeżdżanie przez przejście dla pieszych bez zachowania obowiązujących zasad.

Policja zaznacza, że nadal zdarzają się osoby, które lekceważą te przepisy. Chodzi między innymi o nadmierną prędkość, niebezpieczne manewry pomiędzy pieszymi i korzystanie z telefonu podczas jazdy.

Mandaty za telefon, pasażera i alkohol. Policja apeluje do rodziców

Mandaty grożą między innymi za korzystanie z telefonu podczas jazdy, przewożenie pasażera, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy poruszanie się hulajnogą pod wpływem alkoholu. Za brak obowiązkowego kasku u osoby do 16. roku życia odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

Jak przekazano w materiale, rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, sprawdzać, czy mają wymagane uprawnienia, i dopilnować, aby każda jazda odbywała się w kasku ochronnym. Autorami komunikatu są podinsp. Marta Sulowska/jf oraz opr. KMP Ostrołęka.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI