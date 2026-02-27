16-latek groził atakiem na szkołę. Fascynowali go zamachowcy

Policja o szczegółach zatrzymania nastolatka

Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I wpłynęło zgłoszenie dotyczące niepokojącego zachowania byłego wychowanka jednej ze stołecznych placówek oświatowych. Sprawa została potraktowana priorytetowo przez funkcjonariuszy z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii. Mundurowi bezzwłocznie przystąpili do weryfikacji zagrożenia oraz gromadzenia niezbędnego materiału dowodowego.

Alarmujące sygnały płynęły bezpośrednio ze środowiska szkolnego, które zwróciło uwagę na postawę chłopca. Nastolatek sprawiał już wcześniej problemy wychowawcze, co skutkowało objęciem jego rodziny dozorem kuratorskim. Analiza przeprowadzona przez policjantów potwierdziła, że niebezpieczeństwo jest realne i wymaga natychmiastowej interwencji.

Śródmiejscy policjanci sprawnie zebrali dowody, co pozwoliło na zatrzymanie 16-latka i umieszczenie go w Policyjnej Izbie Dziecka do dyspozycji sądu. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, w tym telefon komórkowy oraz laptop. Zarekwirowane urządzenia zostaną poddane szczegółowej analizie w celu odnalezienia kolejnych dowodów w sprawie.

Groźby karalne i fascynacja strzelaninami

Z policyjnych ustaleń wyłania się niepokojący obraz nastolatka, który wielokrotnie kierował groźby karalne pod adresem swoich rówieśników. Znajomi chłopca opisywali go jako osobę skrytą i zachowującą się podejrzanie. Co gorsza, 16-latek otwarcie wyrażał podziw i zrozumienie dla tak zwanych aktywnych strzelców, odpowiedzialnych za masowe zamachy na życie.

Nastolatek miał kilkukrotnie zapowiadać, że sam jest gotów dopuścić się podobnego aktu terroru. Jego celem mieli stać się uczniowie jednej z warszawskich szkół oraz jego była dziewczyna. Reakcja wymiaru sprawiedliwości była stanowcza – Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu 16-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

W związku z tym incydentem policja zwraca się z apelem do rodziców i opiekunów o zachowanie czujności. Niezwykle ważne jest obserwowanie zachowań dzieci, zwłaszcza ich aktywności w internecie. Każdy niepokojący sygnał powinien spotkać się z odpowiedzialną reakcją, a w przypadku problemów wychowawczych warto szukać pomocy w odpowiednich instytucjach.

