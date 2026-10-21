16-latek przygotowywał się do zabójstwa wielu osób? Znaleźli maczety, broń, kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu

Policjanci znaleźli w mieszkaniu 16-latka m.in. maczetę, noże, kastet i kamizelkę kuloodporną.

Nastolatek został zatrzymany, a zabezpieczone przedmioty przekazano do dalszych czynności.

Sąd rodzinny zdecydował o trzymiesięcznym pobycie nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. Chciał zabić 19 osób na 19. urodziny?

Niepokojące informacje o 16-latku. Policja ruszyła do mieszkania

Jak poinformowała policja, funkcjonariusze z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii na warszawskiej Woli otrzymali wyjątkowo niepokojące informacje dotyczące 16-latka. Wynikało z nich, że chłopak mógł podejmować działania przygotowujące go do popełnienia zabójstwa wielu osób.

Po ustaleniu miejsca jego zamieszkania niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Na miejscu przeprowadzili przeszukanie, podczas którego natrafili na niebezpieczne przedmioty gromadzone przez nieletniego.

Maczeta, kastet i przedmioty przypominające broń

Lista zabezpieczonych rzeczy jest długa i szokująca. W mieszkaniu znaleziono arsenał: maczetę, noże, kastet, pałkę teleskopową oraz przedmioty przypominające wyglądem broń palną. Nastolatek posiadał także kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu, poinformowała podinsp. Marta Sulowska, oficer prasowa komendy rejonowej na Woli.

Na miejsce sprowadzono śledczych i technika kryminalistyki, który zabezpieczył i udokumentował znalezisko.

Spędzi trzy miesiące w ośrodku dla nieletnich

16-latek został zatrzymany. Policjanci doprowadzili go do sądu rodzinnego. Przekazali również zgromadzony materiał dowodowy, wnioskując o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego.

Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu nastolatka na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.