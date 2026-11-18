W październiku oraz listopadzie na adres mailowy placówki regularnie trafiały przerażające wiadomości o identycznym charakterze, zapowiadające detonację materiałów wybuchowych. Ponieważ funkcjonariusze nie mogli zignorować żadnego takiego zgłoszenia, pod szkołę natychmiast kierowano patrole, a dyrekcja nakazywała opuszczenie gmachu. Wszystkie te akcje przebiegały według tego samego schematu. Po szczegółowym przeszukaniu terenu zawsze wychodziło na jaw, że zagrożenie nie istnieje, jednak koszty tych działań rosły wraz z każdym kolejnym fałszywym zawiadomieniem.

Wreszcie do akcji wkroczyli piaseczyńscy policjanci z wydziału kryminalnego, nawiązując współpracę z ekspertami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze dokładnie przeanalizowali ślady, jakie wiadomości pozostawiły w sieci. Namierzenie osoby stojącej za groźbami stało się jedynie kwestią czasu, a akcja zakończyła się w jednym z budynków mieszkalnych w powiecie pruszkowskim.

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16-latka odpowie przed sądem

Policjanci z Piaseczna, którym towarzyszyli specjaliści z CBZC oraz funkcjonariusze z zespołu do spraw nieletnich, złożyli wizytę zupełnie niespodziewającej się tego 16-latce. W trakcie rewizji jej pokoju mundurowi przejęli sprzęt elektroniczny w postaci telefonu i laptopa. To właśnie na tych urządzeniach odkryto materiał dowodowy, w tym konta pocztowe służące do rozsyłania gróźb.

Nastolatkę zatrzymano, a po złożeniu wyjaśnień w obecności prawnego opiekuna została ona umieszczona w Policyjnej Izbie Dziecka. Na tym jednak jej kłopoty z prawem się nie kończą.

Funkcjonariusze przekazali już odpowiednią dokumentację do sądu, wnioskując o rozpoczęcie postępowania oraz o tymczasowe skierowanie dziewczyny do schroniska dla nieletnich. Ostateczne decyzje dotyczące jej przyszłości podejmie Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

W wydanym komunikacie mundurowi podkreślają, że wywoływanie fałszywych alarmów nie jest niewinnym wybrykiem, lecz poważnym przestępstwem blokującym ogromne zasoby i siły ratunkowe, które w tej samej chwili mogą być niezbędne do ratowania ludzkiego życia. Oprócz odpowiedzialności prawnej, jaka spadnie na samą 16-latkę, jej opiekunom grozi konieczność pokrycia olbrzymich rachunków za wszystkie przeprowadzone akcje służb.