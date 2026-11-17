Do tragicznych wydarzeń doszło 23 kwietnia 2025 roku na terenie Mławy, kiedy to 16-letnia Maja widziała się ze starszym o rok Bartoszem G. Nastolatka po tym spotkaniu nie wróciła już do swoich bliskich, a jej zwłoki znaleziono dopiero 1 maja w krzakach nieopodal firmy prowadzonej przez krewnych chłopaka. Przeprowadzona sekcja wykazała bardzo poważne rany głowy, co skłoniło prokuraturę do uznania, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Dziennikarze z Grecji, mając wgląd w dokumentację dotyczącą europejskiego nakazu aresztowania, podawali, że ofierze zadano wiele ciosów młotkiem bądź siekierą, a następnie polano jej zwłoki środkami chemicznymi. Polskie organy ścigania nigdy oficjalnie nie potwierdziły tych drastycznych doniesień. Zarzuty w tej sprawie usłyszał sprowadzony z Grecji Bartosz G. Obecnie 18-letni już mężczyzna konsekwentnie wypiera się winy, a za zarzucany czyn może spędzić w zakładzie karnym nawet 30 lat.

Proces w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Emocje i awantura w sądzie w Płocku

Formalny start procesu zaplanowano na 3 listopada w Sądzie Okręgowym w Płocku, gdzie stawili się oskarżony, oskarżyciel publiczny oraz bliscy zamordowanej 16-latki. Zamiast wysłuchania zarzutów zgromadzeni byli jednak świadkami gwałtownego sporu. Reprezentująca Bartosza G. mecenas Agnieszka Prętczyńska złożyła wniosek o odsunięcie od sprawy dwojga sędziów, w tym kierującej składem Justyny Wawrzyńczak. Adwokatka kwestionowała obiektywizm orzeczników oraz sugerowała błędy proceduralne podczas ich nominacji. Ponadto wytknęła sądowi bierność wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej przekłamań.

Sytuacja na sali rozpraw stała się bardzo nerwowa, gdy pełnomocniczka oskarżonego zaczęła wyliczać zalety swojego klienta. Podkreślała przy tym, że Bartosz G. osiągał dobre wyniki w nauce i działał charytatywnie, czego z ogromnym bólem słuchali pogrążeni w żałobie rodzice Mai.

„Jestem zdumiony tą sytuacją. Wysłuchałem obrony i w mojej ocenie są to bzdury wyssane z palca. Pani mecenas chce wydłużyć postępowanie procesowe” – mówił po rozprawie ojciec zamordowanej dziewczyny.

Ogromne emocje towarzyszyły również wypowiedzi matki zamordowanej nastolatki, która zwróciła się z poruszającą prośbą.

„Proszę, żeby zacząć proces o morderstwo mojej córki. Proszę nie przedłużać. A to, czy Bartosz miał czerwony pasek na świadectwie, nie ma znaczenia” – mówiła kobieta.

Także reprezentująca oskarżenie prokurator Edyta Kochanowska uznała manewry obrony za celową próbę przeciągania sprawy. W rezultacie tych wydarzeń sąd zmuszony był przenieść termin posiedzenia na 2 grudnia, przez co bliscy ofiary znów musieli uzbroić się w cierpliwość.

Sąd w Płocku podjął decyzję. Wniosek obrońców Bartosza G. został odrzucony

W sprawie nastąpił właśnie kluczowy przełom, ponieważ we wtorek, 17 listopada, płocki Sąd Okręgowy ustosunkował się do żądań adwokatki. Stosowne postanowienie podczas niejawnego posiedzenia bez udziału stron wydała wybrana w drodze losowania sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

„Sąd nie podzielił argumentacji obrońcy i nie wyłączył sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego od udziału w sprawie. Orzeczenie to jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu” – przekazała PAP sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

Taki obrót spraw przekreśla starania pełnomocniczki Bartosza G. o wymianę sędziów orzekających, a wydana decyzja zamyka drogę do jakichkolwiek dalszych odwołań. Teraz uczestnicy procesu otrzymają jedynie pisemne uzasadnienie tego postanowienia.

Następne posiedzenie sądu odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 2 grudnia. Po zażegnaniu formalnego impasu proces dotyczący okrutnego morderstwa 16-letniej Mai wreszcie wystartuje, na co nieustannie czekają pragnący sprawiedliwości rodzice zamordowanej dziewczyny.