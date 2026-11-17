Sprawa swój początek miała 11 listopada, kiedy na komisariat policji na stołecznym Wilanowie przyszedł imam zarządzający Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie. Duchowny przekazał funkcjonariuszom niezwykle niepokojące informacje o otrzymaniu na komunikatorze WhatsApp wiadomości z zapowiedzią podpalenia kierowanego przez niego meczetu. Zgłaszający odebrał te słowa jako realne zagrożenie zarówno dla własnego życia i zdrowia, jak i dla bezpieczeństwa odwiedzających świątynię wiernych. Mundurowi natychmiast zajęli się namierzaniem nadawcy i błyskawicznie wpadli na jego trop, co pozwoliło im już kolejnego dnia zatrzymać Krzysztofa P. W trakcie rewizji i sprawdzania zawartości zarekwirowanego smartfona wyszły na jaw następne groźne fakty, które potwierdziły, że muzułmański duchowny nie był jedynym celem ataków podejrzanego.

Groźby podpalenia meczetu w Warszawie. Krzysztof P. tłumaczy się zamachem w Krakowie

W trakcie czynności procesowych zatrzymany Krzysztof P. potwierdził swoją winę, ale starał się zapewnić prowadzących sprawę, że nikomu nie chciał zrobić krzywdy. Swoje postępowanie zrzucał na karb silnego wzburzenia oraz nerwów wywołanych krwawym zamachem z 7 listopada w Krakowie, gdzie śmierć poniosło sześć osób. Problem w tym, że za tamtą masakrą stał obywatel Polski, co rodziło pytanie o powód skierowania agresji podejrzanego w stronę wyznawców islamu. Zatrzymany mężczyzna zaprezentował w tej kwestii bardzo nietypową argumentację.

„Wskazał, że zdarzenia z Krakowa powiązał z muzułmanami, z powodu obserwacji, jakie ma w związku ze zdarzeniami z zachodniej Europy” – przekazał prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Taka interpretacja pchnęła go do przelania swojej wściekłości na osoby całkowicie niezwiązane z krakowskim dramatem. Podejrzany wyrażał skruchę i zarzekał się, że chciał tylko rozładować frustrację, a swoich zapowiedzi nie planował wcielać w życie ani nawet widywać się z zastraszanymi ludźmi. Zaskakujące jest jego wyznanie, że prywatnie nie zna żadnego wyznawcy islamu, a stolicę odwiedził tylko raz podczas Marszu Niepodległości dwa lata temu. Mężczyzna nigdy nie pojawił się w rejonie zagrożonej podpaleniem świątyni na ulicy Wiertniczej, ani razu nie widział też na żywo i nie spotkał żadnego z adresatów swoich wiadomości.

Noże bojowe i granat w mieszkaniu Krzysztofa P. Prokuratura ma wątpliwości

Przeszukanie lokalu zajmowanego przez podejrzanego przyniosło funkcjonariuszom jeszcze więcej powodów do niepokoju. Policjanci zabezpieczyli tam rozpryskowy granat treningowy, sześć ostrzy ćwiczebnych oraz zbiór siedmiu różnych noży, wśród których znajdowały się modele bojowe. Oprócz tego w mieszkaniu leżała maska przeciwgazowa z oprzyrządowaniem, dwie kamizelki taktyczne, pas z kaburą, pałka teleskopowa oraz kubotan, będący małym, twardym prętem służącym do zadawania ciosów lub bolesnego uciskania napastnika w ramach samoobrony. Odkrycie takiego arsenału u osoby, która dobę wcześniej zapowiadała spalenie obiektu kultu religijnego, rzuciło nowe światło na całą sprawę, tym bardziej że zatrzymany bardzo osobliwie uzasadniał posiadanie tych przedmiotów.

Podejrzany utrzymywał, że ostre narzędzia, wliczając w to egzemplarze bojowe, gromadził wyłącznie z pasji kolekcjonerskiej i nie planował używać ich w żadnym innym celu. Jeszcze bardziej intrygująco brzmiały jego słowa na temat sześciu noży treningowych, które rzekomo służyły mu do ćwiczenia samoobrony oraz technik obezwładniania uzbrojonych nożowników. Natomiast obecność kamizelek i oporządzenia taktycznego tłumaczył udziałem w potyczkach ASG, polegających na symulowaniu działań militarnych przy użyciu replik broni. W tej wersji pojawiła się jednak istotna luka, gdyż Krzysztof P. nie posiadał własnej repliki, a pytany o dane kolegi, od którego rzekomo ją pożyczał, stanowczo odmówił wskazania tej osoby.

Przedstawione przez zatrzymanego tłumaczenia wywołały ogromną nieufność po stronie organów ścigania. Śledczy otwarcie przyznają, że wiarygodność sporej części wyjaśnień mężczyzny budzi ich poważne zastrzeżenia. Te właśnie niespójności, w połączeniu z resztą zebranego materiału dowodowego, skłoniły oskarżycieli do złożenia wniosku o izolację podejrzanego.

Krzysztof P. groził Polkom związanym z muzułmanami. Usłyszał pięć zarzutów

Kolejne alarmujące fakty wyszły na jaw po zbadaniu telefonu, który posłużył do zastraszenia stołecznego duchownego. Nawet wstępna i niepełna jeszcze analiza zawartości urządzenia dowiodła, że wiadomość wysłana do imama nie była jednorazowym incydentem. Zatrzymany celowo namierzał w sieci Polki będące w związkach z muzułmanami lub mieszkające w państwach arabskich, by potem atakować je wyzwiskami i groźbami przez komunikator Messenger. Ofiarami takich działań padły cztery kompletnie nieznane mu wcześniej kobiety.

Zebrane dowody jasno pokazują, że zachowanie mężczyzny nie było jedynie spontanicznym wybuchem gniewu. Podejrzany metodycznie wyszukiwał obce sobie osoby, z którymi nie miał żadnych zatargów, aby celowo je zastraszać. Ostatecznie śledczy przedstawili Krzysztofowi P. pięć zarzutów dotyczących znieważania oraz kierowania gróźb na tle wyznaniowym, z czego jeden czyn odnosi się do imama, a cztery pozostałe do odnalezionych w sieci kobiet.

Groził podpaleniem meczetu w Warszawie. Sąd nie zgodził się na areszt

Prowadzący postępowanie podeszli do zagrożenia z najwyższą powagą, biorąc pod uwagę zarówno ataki na przypadkowych ludzi, jak i zarekwirowany sprzęt oraz mało wiarygodną linię obrony zatrzymanego. Zdaniem oskarżycieli istniało realne ryzyko, że podejrzany zacznie się ukrywać lub posunie się do popełnienia znacznie groźniejszego w skutkach przestępstwa. Z tych powodów 13 listopada prokuratura skierowała do sądu oficjalny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu.

Jak zaznaczył rzecznik warszawskiej prokuratury, prowadzący sprawę mieli „daleko idące wątpliwości co do prawdziwości części wyjaśnień podejrzanego”. Oskarżyciele nie dawali wiary zapewnieniom, że wysyłane wiadomości wynikały wyłącznie z chwilowych emocji, a znaleziony w lokalu sprzęt był używany jedynie do zabawy, ćwiczeń i celów hobbystycznych.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie nastąpiło 14 listopada podczas posiedzenia sądu, przed którym Krzysztof P. w dużej mierze powtórzył swoje wcześniejsze tłumaczenia. Sąd odrzucił jednak argumentację śledczych i nie wyraził zgody na tymczasowe aresztowanie podejrzanego, nakładając na niego jedynie policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Tym samym człowiek podejrzany o nękanie kobiet w sieci oraz grożenie spaleniem stołecznego meczetu wyszedł na wolność, podczas gdy prokuratura kontynuuje śledztwo i wciąż bada niejasności w jego zeznaniach.