Nowa galeria handlowa Wilanów Park. Kiedy otwarcie obiektu?

Chociaż zabudowa Wilanowa rozwija się bardzo dynamicznie, lokalnej społeczności nadal brakuje w sąsiedztwie rozbudowanego centrum zakupowego. Mieszkańcy korzystają wprawdzie z mniejszych punktów, do których należą Alto, Vis à Vis czy Royal Wilanów, ale funkcję najbliższej dużej galerii handlowej niezmiennie pełni Westfield Mokotów.

Odpowiedzią na te potrzeby jest inwestycja pod nazwą Wilanów Park. Nowoczesny obiekt wyrośnie w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy, tuż na obrzeżach Miasteczka Wilanów. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadają inwestorzy Ceetrus Polska i Apsys Polska pod przewodnictwem Nhood Services Poland.

Skala zaplanowanego kompleksu znacznie przewyższy działające dotychczas w tej części stolicy pasaże. Przestrzeń przeznaczona na działalność handlową w Wilanów Parku osiągnie powierzchnię około 50 tys. mkw. Wewnątrz dwóch wielofunkcyjnych obiektów klienci znajdą liczne punkty usługowe, butiki odzieżowe oraz hipermarket sieci Auchan.

Aktualnie trwają prace nad projektem oraz formalności urzędowe zmierzające do zdobycia pozwolenia na budowę. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane potrwają w latach 2027-2029, a udostępnienie kompleksu Wilanów Park kupującym nastąpi w 2029 r.

Kino w dzielnicy Wilanów. Mieszkańcy wskazali swoje potrzeby

W okresie od czerwca do października firma A2P2 architecture & planning zrealizowała na prośbę inwestora badania opinii społecznej. Proces ten składał się z ankiet internetowych, specjalnych warsztatów oraz bezpośrednich spotkań w punktach konsultacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych rozmów jednoznacznie wykazały, że oprócz przestrzeni sklepowej lokalna społeczność z Wilanowa i okolic najbardziej potrzebuje kina. Obecnie w tej części miasta brakuje dużego multipleksu, co zmusza widzów do wyjazdów na projekcje filmowe do innych dzielnic stolicy.

Park i parking w Wilanów Park. Nowa przestrzeń rekreacyjna w Warszawie

Wilanów Park jest promowany przez twórców jako kompleks typu mixed-use, który spaja w jednym miejscu zakupy, rozrywkę, lokale gastronomiczne, usługi oraz strefę wypoczynku. W sąsiedztwie gmachów zaplanowano otwarty dla wszystkich park zajmujący powierzchnię dwóch hektarów. Teren ten zostanie wyposażony w obiekty sprzyjające integracji społecznej, rekreacji i spotkaniom.

Stworzenie koncepcji terenów zielonych powierzono ekspertom z biura RS Architektura Krajobrazu. Jak zapewnia inwestor, w procesie planowania parku uczestniczyli okoliczni mieszkańcy, a sama inwestycja wzbogaci lokalną bioróżnorodność tego obszaru.

Zmotoryzowani klienci centrum skorzystają z naziemnych i podziemnych parkingów mieszczących łącznie około 1700 aut. Główne trasy dojazdowe do kompleksu poprowadzą od strony al. Rzeczypospolitej, a także ulic Karuzela, Uprawnej i Przyczółkowej. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo węzła Południowej Obwodnicy Warszawy.