Szybsze tramwaje w Warszawie po remontach torowisk

Analizy opracowane przez Zarząd Transportu Miejskiego pokazują, że na wybranych fragmentach wyremontowanej sieci tramwajowej podróż skróciła się nawet o dwie minuty.

Najbardziej odczuwalną poprawę zauważą pasażerowie korzystający z trasy w Alejach Jerozolimskich oraz na Mokotowie. Z przedstawionych wyliczeń wynika także, że składy poruszają się sprawniej na ulicach Grochowskiej i Puławskiej, a także przez Żoliborz, Bemowo oraz w kierunku Wilanowa.

Mimo tych zmian na Moście Poniatowskiego wciąż utrzymano ograniczenia prędkości dla tramwajów, co może dziwić wielu podróżnych. Zazwyczaj renowacja szyn oznacza likwidację dotychczasowych limitów, upłynnienie jazdy i krótszy czas przejazdu. W przypadku przeprawy łączącej śródmieście z Pragą sprawa jest jednak bardziej złożona.

Most Poniatowskiego i normy hałasu blokują przyspieszenie

Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich podkreślają, że torowisko biegnące środkiem przeprawy przeszło pełną modernizację i technicznie pozwala na jazdę z prędkością sięgającą nawet 60 km/h.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz tłumaczy w rozmowie z „Super Expressem” przyczyny obecnej sytuacji. „Ograniczenia na moście nie wynikają ze stanu torowiska. Problemem jest sama konstrukcja Poniatowskiego oraz poziom hałasu”.

Przestarzała budowa przeprawy sprawia, że obiekt wpada w rezonans, co wielokrotnie wzmacnia wszelkie generowane dźwięki.

Witold Urbanowicz opisuje podejmowane w tej sprawie działania. „Próbowaliśmy zaradzić tej bolączce m.in. poprzez szlifowanie torów na całym odcinku mostu. Do końca tego roku zewnętrzny podmiot przeprowadzi pomiar hałasu na obiekcie. Od wyników badań zależeć będzie decyzja o prędkości”.

Takie analizy zajmują kilka dni i polegają na sprawdzaniu natężenia dźwięku w odniesieniu do tła. Dopuszczalne normy wynoszą średnio od 50 do 68 dB w ciągu dnia oraz między 45 a 60 dB nocą. Na początku 2027 r. zarówno władze spółki, jak i pasażerowie dowiedzą się ostatecznie, „czy tramwaj może jeździć szybciej po Moście Poniatowskiego”.

Generalny remont Mostu Poniatowskiego a przebudowa linii średnicowej

Niekorzystne wyniki pomiarów zwiążą ręce Tramwajom Warszawskim, gdyż jedyną skuteczną metodą na wyciszenie obiektu pozostaje jego kompleksowa przebudowa przez Zarząd Dróg Miejskich. Zadanie to napotyka jednak poważne przeszkody. Cały proces mocno utrudniają gigantyczne wydatki, wymóg uzgadniania każdego kroku z konserwatorem zabytków oraz zapowiadana przez PKP modernizacja linii średnicowej.

Przedstawiciele ZDM-u otwarcie przyznają, że „most nadaje się do generalnego remontu”.

Skalę wydatków przybliża rzecznik prasowy ZDM-u Maciej Dziubiński. „Problemem są pieniądze. W 2019 r. szacowaliśmy, że taki remont może kosztować około 400 mln zł. Kwota ta, z doświadczenia, niemal zawsze jest niedoszacowana. Dzisiaj suma takiej renowacji powoli zbliża się raczej do miliarda złotych”.

Z rozmów z urzędnikami wynika, że oprócz funduszy, o które stolica musiałaby wystąpić do Skarbu Państwa, niezbędna jest koordynacja robót mostowych z inwestycją na linii średnicowej. Sporym wyzwaniem pozostaje też skompletowanie brakujących dokumentów z okresu PRL-u, które tworzono wówczas bardzo niedbale.

Maciej Dziubiński wyjaśnia dalsze plany drogowców. „W ZDM-ie już dawno doszliśmy do wniosku, że Most Poniatowskiego będzie remontowany jednocześnie z pracami nad linią średnicową, które zależą od PKP. Most i tak będzie wtedy zamknięty dla ruchu, toteż lepszej szansy mieć nie będziemy. Remont linii średnicowej ruszyć ma w latach 30., jednak kiedy dokładnie? Tego nie wiemy”.

Koniec prac na wiadukcie Mostu Poniatowskiego i remont Warszawy Wschodniej

Dobrą informacją jest natomiast zbliżający się finał renowacji samego wiaduktu Mostu Poniatowskiego, obejmującej chodniki, bariery i konstrukcję nośną. Reprezentujący ZDM Jakub Dybalski unika jednak wskazania konkretnego terminu zakończenia tych robót.

Jakub Dybalski wskazuje na nieprzewidziane trudności. „Prace idą ku końcowi. Mnóstwo rzeczy wyszło podczas samego remontu. Często podczas docierania do wewnętrznych warstw obiektu, ich stan był dużo gorszy niż pierwotnie zakładaliśmy, np. okładziny części nośnych wiaduktu”.

Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że Tramwaje Warszawskie sfinalizowały wymianę szyn przed modernizacją stacji Warszawa Wschodnia. Gdy 17 stycznia 2027 r. ruch pociągów zostanie ograniczony, trasa przez Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego będzie musiała przejąć znacznie większą liczbę pasażerów.

Gotowość infrastruktury potwierdza Witold Urbanowicz. „Trasa jest przystosowana do obsługi większej liczby tramwajów. Wcześniej, np. podczas zamknięcia Mostu Łazienkowskiego, jeździło tędy znacznie więcej taborów”.

Ostateczne ustalenia dotyczące rozkładów jazdy, przebiegu linii oraz uruchomienia dodatkowych kursów należą do Zarządu Transportu Miejskiego.