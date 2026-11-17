Otwarcie pierwszego odcinka i prace do Puławskiej
Na odcinku ulicy Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Wiśniową ułożona została już nowa nawierzchnia. Przejazd w obu kierunkach zostanie tam otwarty w czwartek, 19 listopada, od samego rana. Z chwilą przywrócenia ruchu na okoliczne ulice Króżańską, Kwiatową, Lewicką, Falęcką oraz Ligocką powróci zasada ruchu jednokierunkowego.
Tego samego dnia o godzinie 7:00 drogowcy rozpoczną jednak prace na kolejnym fragmencie. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek ulicy Madalińskiego od Wiśniowej do Puławskiej. Prace w tym miejscu wymagają znacznych zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.
Główne zmiany i dojazd do szpitala
Zamknięcie kolejnego odcinka drogi wiąże się z wprowadzeniem nowych zasad poruszania się po tej części dzielnicy. Wyznaczone zostały trasy objazdowe oraz konkretne zasady dojazdu:
- Zamknięty przejazd: Ulica Madalińskiego zostanie całkowicie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od ulicy Wiśniowej do Puławskiej.
- Trasy objazdów: Ominięcie zamkniętego fragmentu prowadzi Aleją Niepodległości oraz ulicami Rakowiecką lub Odyńca bezpośrednio do Puławskiej.
- Manewr na Puławskiej: Kierowcy jadący lewym pasem ulicy Puławskiej w stronę centrum zyskają możliwość zawracania.
- Dojazd do szpitala: Został wyznaczony wyłącznie od strony ulicy Kazimierzowskiej. Dotyczy to także dojazdu do samej ulicy Wiśniowej.
- Dostęp do posesji: Zakazy wjazdu w ulicę Madalińskiego nie dotyczą dojazdu do prywatnych posesji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na głębokie wykopy przejazd nie w każdym momencie będzie możliwy.
- Zakaz parkowania: Na całym remontowanym fragmencie obowiązuje zakaz parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Auta pozostawione w tych miejscach będą odholowywane na koszt właściciela.
Organizacja ruchu na okolicznych ulicach i komunikacja
Remont zmieni także organizację ruchu na sąsiednich osiedlowych uliczkach. Ulica Sandomierska zostanie odcięta od ulicy Madalińskiego z obu stron. Na odcinkach od Madalińskiego do Melsztyńskiej oraz od Olesińskiej do Madalińskiego kierowcy będą poruszać się w dwóch kierunkach. Z kolei ulicą Wiśniową przejazd będzie możliwy tylko w jednym kierunku, od Narbutta do Melsztyńskiej. Podobna zmiana dotyczy ulicy Melsztyńskiej, którą pojedziemy wyłącznie w jednym kierunku od Wiśniowej do Sandomierskiej.
Sytuacja nie zmienia trasy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 niezmiennie kursują objazdem poprowadzonym Aleją Niepodległości oraz ulicą Batorego.
Jeżeli warunki pogodowe nie przeszkodzą w prowadzeniu robót asfaltowych, drogowcy planują udostępnić cały wyremontowany odcinek ulicy Madalińskiego jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.