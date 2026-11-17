Otwarcie pierwszego odcinka i prace do Puławskiej

Na odcinku ulicy Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Wiśniową ułożona została już nowa nawierzchnia. Przejazd w obu kierunkach zostanie tam otwarty w czwartek, 19 listopada, od samego rana. Z chwilą przywrócenia ruchu na okoliczne ulice Króżańską, Kwiatową, Lewicką, Falęcką oraz Ligocką powróci zasada ruchu jednokierunkowego.

Tego samego dnia o godzinie 7:00 drogowcy rozpoczną jednak prace na kolejnym fragmencie. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek ulicy Madalińskiego od Wiśniowej do Puławskiej. Prace w tym miejscu wymagają znacznych zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.

Główne zmiany i dojazd do szpitala

Zamknięcie kolejnego odcinka drogi wiąże się z wprowadzeniem nowych zasad poruszania się po tej części dzielnicy. Wyznaczone zostały trasy objazdowe oraz konkretne zasady dojazdu:

Zamknięty przejazd: Ulica Madalińskiego zostanie całkowicie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od ulicy Wiśniowej do Puławskiej.

Ulica Madalińskiego zostanie całkowicie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od ulicy Wiśniowej do Puławskiej. Trasy objazdów: Ominięcie zamkniętego fragmentu prowadzi Aleją Niepodległości oraz ulicami Rakowiecką lub Odyńca bezpośrednio do Puławskiej.

Ominięcie zamkniętego fragmentu prowadzi Aleją Niepodległości oraz ulicami Rakowiecką lub Odyńca bezpośrednio do Puławskiej. Manewr na Puławskiej: Kierowcy jadący lewym pasem ulicy Puławskiej w stronę centrum zyskają możliwość zawracania.

Kierowcy jadący lewym pasem ulicy Puławskiej w stronę centrum zyskają możliwość zawracania. Dojazd do szpitala: Został wyznaczony wyłącznie od strony ulicy Kazimierzowskiej . Dotyczy to także dojazdu do samej ulicy Wiśniowej.

Został wyznaczony . Dotyczy to także dojazdu do samej ulicy Wiśniowej. Dostęp do posesji: Zakazy wjazdu w ulicę Madalińskiego nie dotyczą dojazdu do prywatnych posesji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na głębokie wykopy przejazd nie w każdym momencie będzie możliwy.

Zakazy wjazdu w ulicę Madalińskiego nie dotyczą dojazdu do prywatnych posesji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na głębokie wykopy przejazd nie w każdym momencie będzie możliwy. Zakaz parkowania: Na całym remontowanym fragmencie obowiązuje zakaz parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Auta pozostawione w tych miejscach będą odholowywane na koszt właściciela.

Organizacja ruchu na okolicznych ulicach i komunikacja

Remont zmieni także organizację ruchu na sąsiednich osiedlowych uliczkach. Ulica Sandomierska zostanie odcięta od ulicy Madalińskiego z obu stron. Na odcinkach od Madalińskiego do Melsztyńskiej oraz od Olesińskiej do Madalińskiego kierowcy będą poruszać się w dwóch kierunkach. Z kolei ulicą Wiśniową przejazd będzie możliwy tylko w jednym kierunku, od Narbutta do Melsztyńskiej. Podobna zmiana dotyczy ulicy Melsztyńskiej, którą pojedziemy wyłącznie w jednym kierunku od Wiśniowej do Sandomierskiej.

Sytuacja nie zmienia trasy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 niezmiennie kursują objazdem poprowadzonym Aleją Niepodległości oraz ulicą Batorego.

Jeżeli warunki pogodowe nie przeszkodzą w prowadzeniu robót asfaltowych, drogowcy planują udostępnić cały wyremontowany odcinek ulicy Madalińskiego jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.