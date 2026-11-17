Ewakuacja banku BNP Paribas na Pradze-Północ przez alarm bombowy

Wszystko rozegrało się we wtorek 10 listopada w okolicach godziny 13. Do oddziału banku BNP Paribas u zbiegu ulic Targowej i Okrzei na warszawskiej Pradze-Północ zatelefonowała anonimowa wówczas osoba, informując o podłożeniu ładunku wybuchowego wewnątrz obiektu.

Według słów dzwoniącego eksplozja miała nastąpić zaledwie w ciągu dwóch minut, co wymusiło natychmiastową reakcję zaalarmowanych służb.

Budynek musiało opuścić kilka osób. Funkcjonariusze policji odgrodzili wejście do placówki oraz sąsiadujący z nią obszar, dbając o to, by żaden przechodzień nie wszedł w strefę potencjalnego rażenia.

Następnie do akcji wewnątrz lokalu przystąpili policyjni pirotechnicy. W szczegółowym przeszukiwaniu pomieszczeń brał udział również przewodnik ze specjalnie wyszkolonym psem służbowym, którego zadaniem było wywęszenie materiałów wybuchowych.

Przeprowadzona wnikliwie akcja służb całkowicie wykluczyła obecność jakiegokolwiek zagrożenia. Mundurowi nie natrafili w środku na żadną bombę, podejrzane paczki ani groźne substancje, co jednoznacznie potwierdziło, że całe zgłoszenie było celowym i fałszywym alarmem.

Zemsta niezadowolonej klientki i siłowe wejście policji do mieszkania

Śledczy natychmiast rozpoczęli namierzanie autora telefonicznego zgłoszenia, a w toku czynności natrafili na ślad pewnej klientki. Osoba ta była w banku dzień wcześniej i otwarcie wyrażała swoje ogromne niezadowolenie z poziomu obsługi, co szybko zainteresowało kryminalnych z Pragi-Północ.

Zgromadzony materiał dowodowy zaprowadził funkcjonariuszy prosto do 71-letniej mieszkanki tej samej dzielnicy. Z policyjnych ustaleń wynikało, że to właśnie ta seniorka wykonała telefon z nieprawdziwą informacją o podłożonym ładunku.

Służby zjawiły się pod drzwiami kobiety jeszcze tego samego dnia o godzinie 16.30, jednak lokatorka odmówiła wpuszczenia ich do środka. Wezwani na miejsce strażacy użyli szlifierki kątowej do przecięcia zawiasów, co umożliwiło policjantom siłowe wejście do lokalu, zatrzymanie 71-latki oraz przeszukanie jej mieszkania.

Weryfikacja tożsamości zatrzymanej w policyjnych systemach przyniosła kolejne odkrycie, gdyż seniorka była już wcześniej poszukiwana przez Sąd Rejonowy oraz Prokuraturę Rejonową dla Warszawy-Żoliborza.

Zarzuty dla 71-latki za fałszywy alarm. Kobiecie grozi osiem lat więzienia

Zatrzymana 71-latka została przewieziona prosto do policyjnej izby zatrzymań. W tym czasie policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego skompletowali pełną dokumentację dowodową i przesłali ją do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.

W czwartek 12 listopada podejrzaną doprowadzono na czynności procesowe. Podczas przesłuchania prokurator oficjalnie postawił kobiecie zarzut wywołania fałszywego alarmu o istniejącym zagrożeniu.

Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Oskarżyciel zrezygnował ze składania wniosku o tymczasowy areszt, decydując ostatecznie o objęciu podejrzanej seniorki policyjnym dozorem.