Rośnie apartamentowiec od Roberta Lewandowskiego

Słynny piłkarz, ikona polskiej reprezentacji w piłce nożnej Robert Lewandowski jest jednym z inwestorów stojących za nowym obiektem, który rośnie na warszawskiej Woli. Mowa o luksusowym apartamentowcu, którego budowa toczy się obecnie przy Chłodnej 35.

Wewnątrz przewidziano takie udogodnienia jak systemy biometryczne kontrolujące, kto wchodzi do danych części budynku, całodobowa recepcja z concierge'em, prywatny basen, sauna i siłownia, a nawet własne kino, czy specjalne pomieszczenia do organizowania degustacji z osobną kuchnią i strefą barową. Słowem: raj dla bogaczy.

Jak zauważą portal muratorplus nawet parking podziemny będzie niezwykły, bo podzielony wewnętrznymi ścianami na eleganckie boksy, dzięki którym każdy samochód będzie stał w jak gdyby osobnym garażu.

Twórcy nie zapomnieli o tak ważnych w obecnych, kryzysowych czasach inwestycjach w bezpieczeństwo – w podziemiach budynku znajdzie się dwupoziomowy schron zaprojektowany we współpracy ze specjalistami z Wojskowej Akademii Technicznej.

Cena? Adekwatna do oferowanych luksusów. W 2026 r. jeden z 54 apartamentów sprzedano za ponad 10,7 mln zł. Cena za metr przekroczyła tym samym 80 tys. zł.

Robert - z boiska do deweloperki

Za wolską inwestycją stoi firma Monting Development, jej prezesem jest Danilo Djurović, a współwłaścicielem sam Robert Lewandowski, który na obecnym, schyłkowym etapie swojej kariery sportowej coraz częściej - i odważniej - myśli o przyszłości. A wyraźnie chce w niej odegrać rolę dewelopera - poza apartamentowcem na Chłodnej jest zaangażowany m.in. w budowę osiedla Mistrzów Olimpijskich w Mysiadle pod Warszawą czy inwestycję mieszkaniową na ursynowskiej ulicy Cynamonowej.

Ekskluzywna inwestycja na Woli przyniesie także wymierną korzyść lokalnym mieszkańcom - firma Monting Development wyremontuje na własny koszt fragment Chłodnej od ul. Żelaznej do Wroniej, poprawiając tym samym stan jednego z najbardziej zaniedbanych wolskich traktów.

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