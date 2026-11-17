Postępowanie dotyczące makabrycznych wydarzeń w Górze Kalwarii przynosi kolejne istotne ustalenia. Jak w rozmowie z „Super Expressem” potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w wyniku tego brutalnego incydentu ucierpiała jeszcze jedna osoba. Oznacza to, że napastnik zaatakował nie tylko mężczyznę, który zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Wcześniejsze doniesienia w tej sprawie wskazywały wyłącznie na jedną brutalnie pobitą ofiarę odnalezioną nad ranem 10 listopada.

„Nie mam żadnych aktualnych informacji. Mogę powtórzyć jedynie to, co przekazywałem ostatnio: jest dwóch pokrzywdzonych. Drugi z nich żyje, odniósł lżejsze obrażenia” − poinformował prokurator w rozmowie z „Super Expressem”.

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Śmiertelne pobicie przy ulicy Grójeckiej w Górze Kalwarii

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek nad ranem około godziny 4, kiedy to służby ratunkowe odebrały zawiadomienie o pobiciu. Ratownicy przybyli przed jeden z lokali przy ulicy Grójeckiej i zastali tam nieprzytomnego człowieka. Choć medycy błyskawicznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia poszkodowanego mężczyzny nie zdołano uratować, a obecny na miejscu lekarz oficjalnie potwierdził jego zgon. Następnie przez wiele godzin pod nadzorem prokuratora działania prowadzili tam członkowie grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy skrupulatnie zabezpieczali wszelkie ślady.

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Trwają poszukiwania sprawców ataku w Górze Kalwarii

Obecnie organy ścigania skupiają się na zakrojonych na szeroką skalę czynnościach dowodowych. Kluczowym zadaniem funkcjonariuszy jest teraz dokładne zrekonstruowanie ostatnich godzin przed atakiem w przypadku obu poszkodowanych, poznanie motywacji agresora, a przede wszystkim ustalenie tożsamości i ujęcie sprawcy bądź sprawców tego czynu. Z kolei szczegółową odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę zgonu pierwszej z ofiar przyniosą wyniki zaplanowanej sekcji zwłok.