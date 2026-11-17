Tysiące zgłoszeń i szybkie naprawy w październiku

W samym październiku 2026 roku Pogotowie Drogowe ZDM otrzymało łącznie 6 249 zgłoszeń. Większość z nich dotyczyła uszkodzeń nawierzchni jezdni oraz chodników, awarii oświetlenia ulicznego, niedziałającej sygnalizacji czy uszkodzonego oznakowania.

Działania w terenie wymagały błyskawicznej reakcji. Podczas październikowych interwencji zużyto 700 kg masy bitumicznej do doraźnych napraw nawierzchni. Drogowcy zabezpieczyli także 74 awarie bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu pieszych oraz kierowców.

Dużą rolę w utrzymaniu infrastruktury odgrywają sami mieszkańcy. W ubiegłym miesiącu przesłali oni 3 808 zgłoszeń za pośrednictwem systemu Warszawa 19 115. Z kolei 961 usterek zauważyli pracownicy pogotowia podczas codziennych patroli warszawskich ulic.

Podsumowanie działań Pogotowia Drogowego w 2026 roku

Statystyki pokazują ogromną skalę pracy, jaką służby drogowe wykonały od początku roku na terenie całej stolicy. Całodobowy monitoring dróg pozwala eliminować niebezpieczne ubytki zanim doprowadzą do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Dotychczasowe wyniki Pogotowia Drogowego w 2026 roku przedstawiają się następująco:

50 366 zgłoszeń ogółem wpłynęło do stołecznego Pogotowia Drogowego,

wpłynęło do stołecznego Pogotowia Drogowego, 28 347 spraw zgłosili warszawiacy poprzez system Warszawa 19 115,

zgłosili warszawiacy poprzez system Warszawa 19 115, 6 687 awarii wykryto podczas własnych patroli kontrolnych,

wykryto podczas własnych patroli kontrolnych, 7 508 kg masy bitumicznej wykorzystano do bieżących napraw jezdni,

wykorzystano do bieżących napraw jezdni, 766 awarii o specjalnym zagrożeniu zostało skutecznie zabezpieczonych.

Stała kontrola stanu dróg i szybka naprawa infrastruktury pozwalają utrzymać płynność ruchu oraz zminimalizować ryzyko kolizji na warszawskich arteriach.