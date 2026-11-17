Zakończyło się trwające wiele miesięcy postępowanie w sprawie marcowego dramatu, który poruszył opinię publiczną w całym kraju. Prokuratura Okręgowa w Płocku przesłała do sądu akt oskarżenia, w którym zarzuca Marcelowi S. spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i doprowadzenie do śmierci dwóch nastolatek. W toku śledztwa młody kierowca przyznał się do winy, jednak skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dalsze decyzje w jego sprawie podejmie sąd, a nastolatkowi grozi teraz do 8 lat więzienia.

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Tragiczny wypadek w Mąkolinie. Zginęła 14-letnia Ola i 15-letnia Ania

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 9 marca bieżącego roku. Posiadający od niedawna prawo jazdy 18-letni Marcel S. zabrał na przejażdżkę samochodem marki BMW czworo znajomych mających od 14 do 18 lat. Pokonując zakręt w miejscowości Mąkolin, młody mężczyzna nie zapanował nad kierownicą, w wyniku czego auto wypadło z trasy, uderzyło w betonowy przepust i wielokrotnie dachowało.

Uderzenie było tak potężne, że niektórzy pasażerowie zostali wyrzuceni z kabiny pojazdu. Śmierć na miejscu poniosła 14-letnia Aleksandra, natomiast 15-letnią Anię oraz 17-letniego chłopaka śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrały do warszawskich szpitali. Lekarzom nie udało się niestety uratować życia 15-letniej Ani, która zmarła kolejnego dnia.

Przyczyna wypadku w Mąkolinie. Biegli wskazują na nadmierną prędkość

Według relacji świadków zdarzenia wskazówka prędkościomierza w rozbitym samochodzie miała zatrzymać się na wartości 160 km/h. Śledczy oficjalnie nie potwierdzili tych doniesień, ale ekspert zajmujący się rekonstrukcją wypadków wydał jednoznaczną opinię. Ustalono, że Marcel S. jechał ze znacznie przekroczoną prędkością, co bezpośrednio skutkowało utratą kontroli nad prowadzonym autem.

„Na miejscu zdarzenia kierującego pojazdem zbadano na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Analiza chemiczna krwi kierowcy wykluczyła obecność zabronionych substancji psychoaktywnych” − przekazał Bartosz Maliszewski Rzecznik Prasowy Prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Aby dokładnie odtworzyć przebieg tego tragicznego zdarzenia, w trakcie postępowania śledczy zebrali dziesięć opinii biegłych różnych specjalności oraz przesłuchali siedmiu świadków.

Marcel S. nie trafił do aresztu. Prokuratura w Płocku tłumaczy decyzję

Chociaż wypadek miał niezwykle tragiczne konsekwencje, śledczy nie zdecydowali się na złożenie wniosku o tymczasowy areszt dla Marcela S. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, prokurator Bartosz Maliszewski, wyjaśnił, że wpływ na to miały nieumyślny charakter przestępstwa oraz dotychczasowa niekaralność podejrzanego, który prowadzi ustabilizowane życie.

Prokurator postanowił zastosować wobec młodego kierowcy wolnościowe środki zapobiegawcze. Nastolatek został objęty dozorem policyjnym, musiał wpłacić poręczenie majątkowe, a także otrzymał zakaz opuszczania Polski połączony z zatrzymaniem paszportu oraz bezwzględny nakaz powstrzymania się od kierowania jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.