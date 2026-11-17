Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Ogólna jakość powietrza w stolicy jest dzisiaj bardzo dobra, a na wybranych stacjach utrzymuje się na poziomie dobrym. Mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ stężenia szkodliwych pyłów unoszących się w atmosferze są wyjątkowo niskie.

Kluczową rolę odgrywa tu aktualna pogoda. Przesuwający się nad Polską niż przyniósł ze sobą umiarkowane porywy wiatru oraz przelotny deszcz. Taki ruch powietrza działa jak naturalny wentylator, który skutecznie rozwiewa dym z domowych pieców i spaliny samochodowe, nie pozwalając im zalegać przy ziemi. Brak zjawiska niewidzialnej pokrywki (czyli tzw. inwersji temperatury, która zatrzymuje zanieczyszczenia tuż nad ziemią) sprawia, że drobne cząsteczki brudu swobodnie ulatują w górę. Dzięki temu dzień sprzyja długim spacerom, zabawie z dziećmi czy intensywnemu wietrzeniu mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan powietrza, warto odnieść pomiary do oficjalnych norm. Polskie normy GIOŚ określają dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. Dla drobniejszego pyłu PM2.5 GIOŚ podaje jedynie normę roczną (20 µg/m³), dlatego w codziennych pomiarach warto kierować się surowszą rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która dla normy dobowej wynosi 15 µg/m³.

Oto szczegółowe zestawienie odczytów z warszawskich stacji pomiarowych:

Warszawa, Al. Niepodległości (odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 16 µg/m³ (co stanowi 32% dobowej normy GIOŚ), a PM2.5 sięga 13,3 µg/m³. Indeks ogólny stacji to Bardzo dobry .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 16 µg/m³ (co stanowi 32% dobowej normy GIOŚ), a PM2.5 sięga 13,3 µg/m³. Indeks ogólny stacji to . Warszawa, ul. Tołstoja (odczyt z godz. 07:00) – PM10 wynosi 10,8 µg/m³ (21,6% normy GIOŚ), a PM2.5 wskazuje 9,1 µg/m³. Indeks ogólny stacji określono jako Dobry .

(odczyt z godz. 07:00) – PM10 wynosi 10,8 µg/m³ (21,6% normy GIOŚ), a PM2.5 wskazuje 9,1 µg/m³. Indeks ogólny stacji określono jako . Warszawa, ul. Wokalna (odczyt z godz. 08:00) – PM10 plasuje się na poziomie 12,4 µg/m³ (24,8% normy GIOŚ), natomiast PM2.5 wynosi 11,5 µg/m³. Indeks ogólny stacji: Bardzo dobry .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10 plasuje się na poziomie 12,4 µg/m³ (24,8% normy GIOŚ), natomiast PM2.5 wynosi 11,5 µg/m³. Indeks ogólny stacji: . Warszawa, ul. Kondratowicza (odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 12,5 µg/m³ (25% normy GIOŚ), a PM2.5 osiągnęło 10 µg/m³ (indeks pyłu PM2.5: Dobry). Indeks ogólny stacji to Bardzo dobry .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 12,5 µg/m³ (25% normy GIOŚ), a PM2.5 osiągnęło 10 µg/m³ (indeks pyłu PM2.5: Dobry). Indeks ogólny stacji to . Warszawa, ul. Chrościckiego (odczyt z godz. 08:00) – PM10 wskazuje 14,9 µg/m³ (29,8% normy GIOŚ), a PM2.5 wynosi 13,9 µg/m³. Indeks ogólny stacji: Bardzo dobry .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10 wskazuje 14,9 µg/m³ (29,8% normy GIOŚ), a PM2.5 wynosi 13,9 µg/m³. Indeks ogólny stacji: . Warszawa, ul. Bajkowa (odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 15 µg/m³ (30% normy GIOŚ), natomiast PM2.5 sięga 13 µg/m³. Indeks ogólny stacji: Bardzo dobry .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 15 µg/m³ (30% normy GIOŚ), natomiast PM2.5 sięga 13 µg/m³. Indeks ogólny stacji: . Warszawa, ul. Grochowska (odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 10,3 µg/m³ (20,6% normy GIOŚ), a PM2.5 wynosi 9,9 µg/m³.

(odczyt z godz. 08:00) – PM10 wynosi 10,3 µg/m³ (20,6% normy GIOŚ), a PM2.5 wynosi 9,9 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (odczyt z godz. 08:00) – PM10 to 9,2 µg/m³ (18,4% normy GIOŚ), a PM2.5 wskazuje 8,9 µg/m³.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń powietrza – głównie dymu z domowych pieców oraz spalin samochodowych – z dużą wilgotnością. Te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu bez trudu wnikają do naszych płuc, niekorzystnie wpływając na układ oddechowy i krążenia. Choć wietrzne dni skutecznie oczyszczają atmosferę, sytuacja potrafi zmienić się w ciągu kilku godzin przy spadku temperatury i wyciszeniu wiatru. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi lub sam zmagasz się z problemami oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie