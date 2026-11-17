Przed nami deszczowy tydzień! Kiepska pogoda, silny wiatr i śnieg. Będzie coraz zimniej

Przed nami tydzień z deszczem, a mieszkańcy gór muszą przygotować się na silny wiatr i śnieg! Taka jest najnowsza prognoza IMGW. We wtorek, 17 listopada w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie na północy. Na Pomorzu może padać krupa śnieżna, a w górach śnieg. W Tatrach przybędzie nawet 8 cm białego puchu. Temperatura wyniesie od 4-5 stopni na północy do 10 stopni na południowym wschodzie.

Do tego silny wiatr, który w górach może osiągać nawet 100 km/h. W Tatrach możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne.

W środę pogoda będzie jeszcze bardziej nieprzyjemna. W całym kraju spodziewane są chmury, opady deszczu i silny wiatr. Na południu porywy mogą dochodzić do 80 km/h. Będzie jednak nieco cieplej, od 8 do 13 stopni.

Pogoda na czwartek i piątek. Pojawi się śnieg

W czwartek nadal będzie dużo chmur i miejscami popada deszcz. Na wybrzeżu możliwe są burze z krupą śnieżną. Termometry pokażą od 5 stopni na północy do 12 na południu.

W piątek pogoda zacznie się zmieniać. Na północnym wschodzie i w Sudetach oprócz deszczu może padać również śnieg. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około 4 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie, do 12 stopni.

Weekend z ochłodzeniem. Nawet 1 stopień i opady śniegu

Sobota przyniesie kolejne ochłodzenie. Na północy, miejscami w centrum i na terenach podgórskich możliwy jest deszcz ze śniegiem. W górach będzie padał śnieg. Temperatura wyniesie od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym wschodzie. Nocą w kotlinach karpackich możliwy jest mróz do -2 stopni.

W niedzielę nadal będzie pochmurno. Na zachodzie popada deszcz, a na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. W górach znów sypnie śniegiem. Temperatura spadnie do zaledwie 1 stopnia na Podhalu i 2 stopni na północnym wschodzie. W najcieplejszych regionach będzie około 7 stopni.

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