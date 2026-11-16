Rafał Trzaskowski wręczył akt małżeństwa dwóm znanym gejom. "Chłopaki na elegancko - załóż krawat"

Rafał Trzaskowski wręczył polski akt małżeństwa Jakubowi i Dawidowi

Włodarz stolicy uroczyście przekazał transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa dwóm popularnym twórcom internetowym. Znani gejowscy influencerzy Jakub i Dawid odebrali dokument bezpośrednio od prezydenta Warszawy, a relacją z tego oficjalnego spotkania obydwie strony podzieliły się w mediach społecznościowych.

„Odebranie polskiego aktu małżeństwa z rąk prezydenta Rafał Trzaskowski, to prawie jakbyśmy wzięli ślub w Polsce. (...) Mąż i Mąż - wreszcie po polsku. To brzmi dumnie!” - przekazali influencerzy na swoich profilach społecznościowych, dzieląc się jednocześnie pewną zakulisową anegdotą z tego wydarzenia.

„Z tej okazji założyliśmy nasze ślubne garnitury. Podobno, gdy zobaczył nas asystent prezydenta, to najpierw pobiegł do Rafała Trzaskowskiego ze słowami: »Chłopaki na elegancko - załóż krawat«. Po tylu latach czekania chcieliśmy tej chwili nadać znaczenie” - zrelacjonowali mężczyźni, przypominając przy tym, że ich właściwa ceremonia ślubna odbyła się dziewięć lat temu w Portugalii.

Głos w sieci zabrał również sam Rafał Trzaskowski, który zaznaczył we wpisie, że „Warszawa jest dla wszystkich”. Prezydent dodał, że zależy mu na budowaniu miasta zapewniającego każdemu poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję równego szacunku.

Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych w Warszawie a polskie prawo

Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy przetransponował akt małżeństwa pary jednopłciowej w maju tego roku. Był to bezprecedensowy krok w skali całego kraju, ponieważ polskie przepisy nie uznają legalności związków małżeńskich zawieranych przez osoby tej samej płci.

Władze stolicy tłumaczyły ten krok orzeczeniami wydanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Instytucje te zobowiązały polskie urzędy stanu cywilnego do przeprowadzania transkrypcji zagranicznych dokumentów, które potwierdzają zawarcie małżeństwa przez pary jednopłciowe poza granicami kraju.

Zbliżone regulacje znalazły się w rządowym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej, która w praktyce formalizowała związki osób tej samej płci w naszym kraju. Choć przepisy te zyskały większość w Sejmie, to ostatecznie zawetował je prezydent Karol Nawrocki.

Procedura przenoszenia zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych wywołuje w Polsce ogromne kontrowersje. Liczne samorządy kwestionują praktykę stołecznych urzędników i uważają, że rejestrowanie takich dokumentów łamie artykuł 18 polskiej konstytucji, który jednoznacznie definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

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