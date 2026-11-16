"Miliony będą przed telewizorami" kontra "profanacja". Ukochany serial Polaków powraca, pierwszy zwiastun wywołał wielkie kontrowersje

"Ranczo" wraca

Po 10 latach przerwy na antenę Telewizji Polskiej powraca jeden z uwielbianych seriali rodzimej publiczności. 11. i zarazem finałowy sezon "Rancza" o podtytule "Zemsta wiedźm" stworzyła ta sama ekipa, która odpowiadała za sukces wcześniejszych odsłon serii.

Za kamerą stanął Wojciech Adamczyk, a scenariusz został napisany przed laty przez Andrzeja Grembowicza (współtwórca scenariusza serialu od samego początku zmarł w 2018 roku).

Z kolei przed kamerą do swoich ról powrócili niemal wszyscy żyjący aktorzy - w tym m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Marta Lipińska, czy Katarzyna Żak.

Nadzieje i obawy

"Ranczo" emitowane w TVP w latach 2006-2016 cieszyło się ogromną popularnością, która wcale nie malała mimo upływu lat od emisji ostatniego epizodu. Produkcja zyskała status kultowej, a dla wielu osób oglądanie w pętli wszystkich odcinków tej opowieści stało się niemalże elementem rutyny dnia codziennego.

Od lat fani marzyli o powrocie do serialu, który zachwyca sielskim, ale i pełnym humoru klimatem, fantastyczną fabułą i dialogami, niezapomnianą muzyką oraz wybitnymi kreacjami aktorskimi. Teraz to marzenie zostanie zrealizowane.

Ostatnio w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowego sezonu. Wywołał oczywiście wielkie emocje - jak można było przypuszczać fani podzielili się na tych, którzy odliczają dni do premiery nowego "Rancza" i tych, którzy bardzo obawiają się, że produkcja podzieli los bardzo wielu kultowych filmów i seriali, dla których powrót po latach skończył się wielkim spadkiem jakości i rozczarowaniem widzów.

Krytycy zwracają m.in. uwagę na zmianę kolorystyki i sposobu filmowania serialu, co ich zdaniem odbiera mu znaczną część "magii" sprzed lat, atakują także - ich zdaniem - przerysowane aktorstwo w zaprezentowanych scenach, zarys fabuły (ukazano m.in. wiedźmy, które zjadą do serialowych Wilkowyj na coś w rodzaju sabatu), czy udział Daniela Olbrychskiego, który w nowym sezonie dołączy do słynnej ekipy "Ławeczki".

Pierwszy z sześciu premierowych odcinków nowego "Rancza" widzowie zobaczą już w niedzielę, 6 grudnia o godz. 20:25 w TVP1 i w TVP VOD. Z pewnością wydarzenie to wywołała falę emocji, a sieć zaleją tysiące komentarzy. Jaka opinia będzie dominować? Przekonamy się już w Mikołajki!

42