Drogowcy wykorzystali długi weekend. Na tych ważnych ulicach w Warszawie jeździ się już po nowym asfalcie

Nowy asfalt na kluczowych arteriach stolicy

W ciągu zaledwie kilkunastu dni nową nawierzchnię zyskały odcinki ważnych warszawskich ulic. Wykonawcy pracowali w szybkim tempie, aby otworzyć przejazd przed powrotem wzmożonego ruchu drogowego.

Ulica Modlińska (Białołęka): Na prawie kilometrowym fragmencie zachodniej jezdni między ulicą Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem ze Światowida sfrezowano 13,5 tysiąca metrów kwadratowych jezdni. Nowy asfalt oddano do użytku 10 listopada.

Na prawie kilometrowym fragmencie zachodniej jezdni między ulicą Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem ze Światowida sfrezowano 13,5 tysiąca metrów kwadratowych jezdni. Nowy asfalt oddano do użytku 10 listopada. Ulica Klasyków (Białołęka): Wymieniono 7 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni od Stągiewnej do posesji przy Klasyków 36. Prace na jezdni zakończyły się 16 listopada rano, a drogowcy kontynuują jeszcze modernizację przejść dla pieszych.

Wymieniono 7 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni od Stągiewnej do posesji przy Klasyków 36. Prace na jezdni zakończyły się 16 listopada rano, a drogowcy kontynuują jeszcze modernizację przejść dla pieszych. Ulica Czerniakowska (Mokotów): Roboty objęły obie jezdnie na odcinku 550 metrów między Trasą Siekierkowską a ulicą Idzikowskiego. Ponad 13,5 tysiąca metrów kwadratowych równej nawierzchni udostępniono kierowcom 11 listopada.

Roboty objęły obie jezdnie na odcinku 550 metrów między Trasą Siekierkowską a ulicą Idzikowskiego. Ponad 13,5 tysiąca metrów kwadratowych równej nawierzchni udostępniono kierowcom 11 listopada. Ulica Słowackiego (Żoliborz): Odnawianie 800-metrowego odcinka od Placu Wilsona do ulicy Popiełuszki trwało od 11 do 16 listopada. Nowa nawierzchnia objęła 6,5 tysiąca metrów kwadratowych jezdni.

Zakończenie prac na Koszykowej i zmiany na Dźwigowej

Kierowcy mogą już bez przeszkód poruszać się ulicą Koszykową, gdzie 10 listopada przywrócono ruch w obu kierunkach. Na 500-metrowym odcinku od Lindleya do skrzyżowania z Chałubińskiego i Alejami Niepodległości wymieniono nie tylko 5 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu, ale również całą podbudowę jezdni. Odnowiono także przystanki, zatoki postojowe oraz 2,3 tysiąca metrów kwadratowych chodników.

Spore zmiany zaszły też na ulicy Dźwigowej przy skrzyżowaniu z ulicą Parowcową. W ramach inwestycji deweloperskiej powstała tam nowa sygnalizacja świetlna, a przejście dla pieszych ocenione w audycie na zaledwie 1 w pięciostopniowej skali przeniesiono w bezpieczniejsze miejsce. Przy okazji wydłużono istniejące pasy rowerowe.

Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych. Prace na Woli i Ursynowie

Prace remontowe objęły również infrastrukturę pieszą w różnych częściach miasta. Szczególną uwagę poświęcono miejscom wymagającym pilnej interwencji oraz poprawy bezpieczeństwa.

Na Woli przy ulicy Towarowej uszczelniono ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie od strony zachodniej w rejonie Placu Zawiszy. Działania te uchroniły obiekt przed zamknięciem do czasu zaplanowanej na przyszły rok przebudowy. Z kolei na ulicy Obozowej ruszyła wymiana ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych zniszczonych płyt chodnikowych.

Zauważalne zmiany zachodzą również na Ursynowie. Od 12 listopada trwa modernizacja chodnika po północnej stronie ulicy Belgradzkiej na odcinku od Alei Komisji Edukacji Narodowej do ulicy Stryjeńskich. Ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych zniszczonego asfaltu zastępują nowe płyty. Zmiany wyeliminują nielegalny przejazd po chodniku przy przystanku Metro Natolin 02, a w miejscu dzikiego parkingu pojawi się więcej zieleni.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe