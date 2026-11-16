Tajemnicza śmierć obywatela Indii na Ochocie. Znamy wyniki sekcji zwłok. Nie zabił go człowiek

Makabryczne odkrycie w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie

Do dramatycznego odkrycia doszło w piątkowy poranek 2 października nieopodal Dworca Zachodniego. Około godziny 7 spacerujący po Parku Pięciu Sióstr przypadkowy przechodzień natknął się na ludzkie zwłoki.

Ciało znajdowało się w krzakach od strony Alej Jerozolimskich, w niewielkiej odległości od przystanku autobusowego. Znalazca zachował zimną krew i nie zbliżał się do zmarłego ani do leżących wokół niego rzeczy, po czym od razu wybrał numer alarmowy 112, aby wezwać na miejsce odpowiednie służby.

Zmarły posiadał bardzo poważne obrażenia w okolicach głowy. Rozległe ubytki tkanek na twarzy sprawiły, że śledczy początkowo brali pod uwagę scenariusz brutalnego pobicia lub nawet zabójstwa.

Świadek, który natknął się na zwłoki w parku, opisał ten wstrząsający widok. „Miał widoczne obrażenia, zmasakrowaną twarz. Wokół niego były porozrzucane różne przedmioty” – relacjonował wówczas przechodzień.

Śmierć 31-letniego obywatela Indii w Warszawie. Prokuratura podaje przyczynę

Policjanci szybko ustalili tożsamość zmarłego mężczyzny, który okazał się 31-letnim obywatelem Indii. Z zebranych informacji wynika, że cudzoziemiec przekroczył polską granicę 1 października i prawdopodobnie zmarł zaledwie kilka godzin po przyjeździe.

Przełom w wyjaśnieniu tej zagadkowej sprawy przyniosły szczegółowe oględziny oraz sekcja zwłok. Przeprowadzone badania całkowicie wykluczyły wstępną hipotezę zakładającą, że 31-latek padł ofiarą morderstwa lub pobicia.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do ustaleń śledczych. „Oględziny i otwarcie zwłok nie wykazały obrażeń, które wskazywałyby na przyczynienie się osób trzecich do śmierci pokrzywdzonego” – poinformował prokurator.

Z opinii biegłych wynika jednoznacznie, że zgon obywatela Indii nastąpił z naturalnych przyczyn chorobowych. Śledczy nie ujawniają jednak szczegółów dotyczących konkretnego schorzenia ani informacji o tym, czy mężczyzna leczył się wcześniej lub uskarżał na jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne.

W tej sytuacji kluczowe stało się pytanie o źródło tak drastycznych obrażeń na ciele zmarłego mężczyzny.

Dzikie zwierzęta okaleczyły ciało zmarłego w Parku Pięciu Sióstr

Śledczy wykluczyli, aby rany na lewej ręce i twarzy były efektem ataku, pobicia czy użycia niebezpiecznego narzędzia. Jak potwierdził prokurator Skiba, rozległe ubytki tkanek powstały już po śmierci mężczyzny w wyniku żerowania zwierząt.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że za pośmiertne okaleczenie zwłok oraz zjedzenie fragmentów ciała odpowiadają przemieszczające się po tej okolicy dziki oraz ptaki bytujące na terenie parku.

Śledczy nie dopatrzyli się żadnych dowodów wskazujących na udział osób trzecich w tej tragedii. Wszystkie zebrane materiały potwierdzają wersję o nagłej śmierci wywołanej chorobą, co ostatecznie rozwiewa największe wątpliwości i wyklucza scenariusz, w którym 31-latek z Indii miałby paść ofiarą brutalnej zbrodni.