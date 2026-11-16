16-letni Rosjanin groził masakrą w szkole. Policja zatrzymała ucznia

Groźby w szkole na Ursynowie. Policja zatrzymała 16-letniego Rosjanina

Władze jednej ze szkół na Ursynowie zwróciły uwagę na groźne zachowanie swojego podopiecznego. Młody chłopak zastraszał zarówno kolegów ze szkolnych ławek, jak i przedstawicieli dyrekcji. Z ustaleń śledczych wynika, że nie był to zwykły spór z pojedynczym uczniem, ponieważ 16-latek zapowiadał pozbawienie życia wielu osób.

Szkolna kadra zarządzająca podeszła do słów nastolatka z pełną powagą, odrzucając wersję o głupim dowcipie, i od razu wezwała służby. Na miejsce skierowano policjantów z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii. Funkcjonariusze ujęli 16-letniego ucznia jeszcze w budynku szkoły.

Mundurowi przystąpili do szczegółowego wyjaśniania, kto dokładnie był adresatem gróźb, a także w jakim czasie i w jaki sposób były one przekazywane.

Niepokojące materiały w telefonie zatrzymanego 16-latka

Podczas interwencji policjanci przejęli należący do 16-latka telefon komórkowy. Zgromadzone na urządzeniu pliki śledczy uznali za kluczowy materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Jak wskazują mundurowi, odnalezione w pamięci aparatu materiały rodzą podejrzenia o propagowanie faszystowskiego ustroju państwa. Zabezpieczony sprzęt trafi teraz do szczegółowych badań ekspertów. Funkcjonariusze zamierzają prześwietlić zapisane na nim pliki, wykazy rozmów oraz profile w mediach społecznościowych.

Zdjęcia z bronią i nożem w sieci. Policja bada też wątek seksualny

Z ustaleń wynika także, że nastolatek publikował na swoich profilach społecznościowych zdjęcia, na których pozuje z nożem i obiektami wyglądającymi jak broń.

W obliczu gróźb rzucanych pod adresem uczniów i nauczycieli te internetowe wpisy stały się dla służb wyjątkowo istotne. Policjanci weryfikują teraz, czy publikacje były jedynie próbą zaszokowania internautów, czy stanowiły realny wstęp do użycia przemocy.

Wypowiadane groźby oraz zawartość telefonu to jednak niejedyne wątki w tym policyjnym śledztwie.

Mundurowi weryfikują także podejrzenia dotyczące innego przestępstwa o podłożu seksualnym, którego mógł dopuścić się 16-latek. Służby nie informują o detalach tej sprawy i nie podają żadnych danych na temat ewentualnej ofiary.

Decyzja sądu rodzinnego. 16-letni obywatel Rosji trafił do ośrodka

Gdy policjanci zakończyli swoje działania, zatrzymany nastolatek stanął przed obliczem sądu rodzinnego.

„16-latek nie miał wcześniej zatargu z policją. Nie był przez nas notowany. To, czy obywatel Rosji będzie odpowiadał jak dorosły za swoje czyny, zależy już tylko od decyzji sądu. My swoją część już wykonaliśmy” - przekazuje w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy KRP II.

Na ten moment Sąd Rodzinny postanowił o skierowaniu 16-latka na trzy miesiące do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.