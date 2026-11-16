Dramat na warszawskiej Białołęce. 40-latek zamarzał na ławce przy pętli Annopol

Interwencja straży miejskiej na Białołęce. Mężczyzna na mrozie nie reagował na pytania

Groźne zdarzenie miało miejsce 9 listopada w okolicach pętli tramwajowej Annopol na warszawskiej Białołęce. Funkcjonariusze straży miejskiej z VI Oddziału Terenowego odebrali zawiadomienie o osobie w kryzysie bezdomności przebywającej na mrozie.

Mundurowi zjawili się we wskazanym miejscu zaledwie po kilku minutach. Na jednej z tamtejszych ławek odnaleźli siedzącego mężczyznę w wieku około 40 lat.

Kondycja odnalezionego człowieka natychmiast zaniepokoiła patrol. Nawiązanie z nim jakiejkolwiek komunikacji przychodziło z ogromnym trudem. 40-latek nie reagował na pytania i nie miał siły samodzielnie wstać z miejsca.

Mężczyzna miał siną twarz oraz lodowate ręce, a jego ciałem wstrząsały dreszcze. Funkcjonariusze ocenili, że objawy te świadczą o skrajnym wychłodzeniu organizmu. Mundurowi niezwłocznie wezwali pogotowie ratunkowe i przystąpili do pierwszej pomocy.

Strażnicy miejscy uratowali 40-latka przed zamarznięciem. Ratownicy potwierdzili hipotermię

Strażnicy zabezpieczyli potrzebującego kocem termicznym, po czym z zachowaniem ostrożności przetransportowali go z ławki do swojego radiowozu. Ciepłe wnętrze pojazdu osłoniło 40-latka przed dalszym oddziaływaniem niskiej temperatury. Do czasu przybycia medyków mundurowi nieustannie monitorowali jego funkcje życiowe, wypatrując ewentualnego pogorszenia stanu zdrowia.

Patrol czuwał przy poszkodowanym aż do zjawienia się karetki. Funkcjonariusze przez cały ten czas wspierali mężczyznę i starali się podtrzymywać z nim kontakt.

Gdy na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, strażnicy przekazali mu pacjenta. Przeprowadzone badanie wykazało hipotermię, co oznacza groźne dla życia wychłodzenie organizmu wymagające hospitalizacji. Pogotowie przetransportowało około 40-letniego mężczyznę prosto do szpitala.

Niebezpieczna hipotermia jesienią i zimą. Zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności

Rozwijająca się hipotermia wywołuje ogólne osłabienie, problemy ze świadomością oraz odbiera zdolność poruszania się o własnych siłach. W takim stanie wychłodzony człowiek często nie potrafi już samodzielnie wezwać pomocy przez telefon ani o własnych siłach dojść do ciepłego miejsca.

Sezon jesienno-zimowy stanowi największe wyzwanie dla ludzi pozbawionych dachu nad głową. Zagrożenie niosą ze sobą nie tylko bardzo mroźne noce. Groźne wychłodzenie organizmu zdarza się również przy dodatnich temperaturach powietrza, zwłaszcza w przypadku przemoczonej odzieży, porywistego wiatru czy długotrwałego przebywania w bezruchu.