Wybuch pieca w Rozalinie pod Warszawą. Poparzony 73-latek trafił do szpitala

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-16 8:00

Groźny wypadek na terenie posesji w podwarszawskim Rozalinie. W jednym z budynków eksplodował piec, w którym 73-letni mężczyzna wcześniej rozpalił ogień. Do wybuchu doszło w momencie, gdy senior ponownie wszedł do pomieszczenia. Poszkodowany ma poparzoną twarz oraz drogi oddechowe. W akcji ratunkowej brały udział zastępy straży pożarnej, pogotowie oraz śmigłowiec LPR.

Żółto-czerwony śmigłowiec LPR leci nad budynkiem. O akcji ratunkowej w Rozalinie przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Grzegorz Kluczyński ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Wybuch pieca w Rozalinie. Poszkodowany 73-letni mężczyzna

Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o eksplozji pieca w niedzielę, 15 listopada, około godziny 13.35. Dramat rozegrał się na prywatnej posesji przy ulicy Grzybowej w Rozalinie na terenie gminy Nadarzyn. Pod wskazany adres błyskawicznie wysłano strażaków oraz karetkę pogotowia. Stan poszkodowanego 73-latka był na tyle poważny, że do akcji zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wstępne ustalenia wskazują, że senior najpierw rozpalił ogień w piecu, po czym wyszedł z kotłowni. Do gwałtownej eksplozji urządzenia doszło dokładnie w chwili, gdy mężczyzna po pewnym czasie wrócił do pomieszczenia.

Podmuch wybuchu dotkliwie poranił 73-latka, powodując u niego poparzenia twarzy oraz dróg oddechowych. Takie obrażenia wymagają natychmiastowej diagnostyki lekarskiej, gdyż narastający obrzęk tkanek może prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem.

W pobliżu miejsca wypadku wylądował wezwany na pomoc śmigłowiec LPR. Ratownicy dokładnie zbadali i zaopatrzyli rannego seniora, a ostatecznie zapadła decyzja, że poszkodowany zostanie przewieziony do szpitala tradycyjną karetką.

Akcja straży pożarnej w Rozalinie w gminie Nadarzyn

Na miejscu wypadku pracowały łącznie co najmniej trzy zastępy strażackie. W akcji ratunkowej w Rozalinie uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, których wspierali ochotnicy z jednostki OSP w Młochowie.

Ratownicy skupili się na dokładnym zabezpieczeniu strefy wybuchu. Strażacy skontrolowali też cały obiekt, aby wykluczyć jakiekolwiek dalsze niebezpieczeństwo dla konstrukcji budynku oraz jego domowników.

Policja bada przyczyny wybuchu pieca w Rozalinie

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tak groźnej eksplozji, a sprawę badają funkcjonariusze policji. Śledczy mogą weryfikować między innymi stan techniczny i typ samego pieca, metodę jego rozpalania oraz gatunek użytego przez seniora opału.

Kluczowe dla wyjaśnienia zagadki tego wypadku będą szczegółowe oględziny uszkodzonego urządzenia grzewczego oraz ewentualna ekspertyza przygotowana przez biegłego.

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