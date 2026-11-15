Pomniki w Warszawie zdewastowane. Rafał Trzaskowski podejrzewa prowokację

Wandale umieścili napisy na dwóch pomnikach w Warszawie.

Rafał Trzaskowski nie wyklucza, że akcja była zaplanowaną prowokacją.

Podobne incydenty odnotowano wcześniej w Trójmieście i innych polskich miastach.

Warszawski Bieg Niepodległości

Prowokacyjne hasła na pomnikach

Do dewastacji doszło na Pomniku Bohaterów Getta, znajdującym się w pobliżu Muzeum POLIN, oraz na pomniku Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu. Na obu obiektach ktoś namalował czerwone hasło „Slava UPA”.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w niedzielę, że miejskie służby w nocy usunęły napisy. Podkreślił, że stolica nie będzie tolerować niszczenia miejsc pamięci.

Zwrócił również uwagę na podobne zdarzenia w innych częściach kraju. Jego zdaniem skala takich incydentów każe brać pod uwagę możliwość zorganizowanej prowokacji. Policja próbuje ustalić zarówno osoby, które bezpośrednio zdewastowały pomniki, jak i tych, którzy mogli zlecić im wykonanie napisów.

Nie ma zgody na wandalizm w Warszawie. Minionej nocy służby miejskie wyczyściły pomniki oszpecone przez wandali - między innymi Pomnik Bohaterów Getta. Sprawców szuka policja. Patrząc na skalę podobnych incydentów w innych miastach, musimy brać pod uwagę, że mamy do czynienia z zaplanowaną prowokacją. Nie dajmy się podzielić – służby pracują nad ustaleniem zarówno wykonawców, jak i zleceniodawców tych działań.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 15, 2026

Policja szuka sprawców

Pierwsze działania na miejscu przeprowadzono już w sobotę. W pracach uczestniczyli policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki.

– Jeżeli będą ustaleni sprawcy i zatrzymani, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania – przekazał PAP mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Dewastację potępił Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W swoim oświadczeniu nazwał ją haniebnym atakiem na pamięć ofiar Zagłady i bohaterów żydowskiego oporu. Przypomniał też, że podobne napisy pojawiły się na 11 pomnikach w czterech polskich miastach.

Ambasada Ukrainy ostrzega przed prowokacjami

Stanowisko w sprawie zajęła również Ambasada Ukrainy w Polsce. Dyplomaci określili dewastację jako bezprawny akt wojny hybrydowej, którą – według ich oceny – Rosja próbuje prowadzić w państwach europejskich, szczególnie w Polsce.

Ambasada zwróciła się także do Ukraińców mieszkających w naszym kraju. Zaapelowała, by nie przyjmowali ofert łatwego zarobku w zamian za malowanie haseł, niszczenie pomników czy wykonywanie innych nielegalnych zleceń. Przypomniała, że przyjęcie pieniędzy nie zwalnia z odpowiedzialności karnej.

W Trójmieście zniszczono siedem pomników

Warszawska dewastacja nie jest odosobnionym przypadkiem. Wcześniej napisy „Slava UPA” pojawiły się na siedmiu pomnikach w Trójmieście. W środę w Gdańsku zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o niszczenie miejsc pamięci i propagowanie ustroju totalitarnego.

Serwis Trójmiasto.pl informował, że na jednym z kanałów komunikatora Telegram oferowano 500 dolarów za namalowanie prowokacyjnych haseł i umieszczenie kodów QR na pomnikach. Dziennikarz niezależnego białoruskiego serwisu MOST, działając w ramach prowokacji reporterskiej, skontaktował się z osobą poszukującą wykonawców. Według ustaleń serwisu zleceniodawca miał planować podobne akcje również w innych polskich miastach.