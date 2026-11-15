Rafał Trzaskowski zagrał w palanta z gubernatorem Kalifornii. Gavin Newsom z wizytą w Warszawie

- Gubernator Kalifornii jest fanem baseballu, dlatego Rafał Trzaskowski postanowił pokazać mu polskiego palanta.
- Newsom podpisał w Warszawie memorandum dotyczące współpracy Polski i Kalifornii w obszarze klimatu i energetyki.
- Wieczorem zagrał w palanta z prezydentem stolicy i warszawską młodzieżą.
Rafał Trzaskowski i Gavin Newsom zagrali w palanta w Warszawie
„Wiedząc, że gubernator Kalifornii jest wielkim fanem baseballu, pokazaliśmy mu tradycyjny polski sport – palanta, który często uznawany jest za jednego z historycznych poprzedników baseballu” – przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, po czym złapał za kij bejsbolowy.
O regułach oraz historii tej tradycyjnej gry opowiedział politykowi z USA Łukasz Szymborski, stojący na czele Polskiego Stowarzyszenia Palantowego.
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał w Polsce porozumienie klimatyczne
Wizyta Gavina Newsoma w Polsce nastąpiła tuż po jego obecności na szczycie klimatycznym ONZ COP31. Gubernator Kalifornii realizuje autonomiczną politykę zagraniczną w kwestiach energetyki i klimatu, działając niezależnie od linii administracji Donalda Trumpa. W stolicy wspólnie z wiceministrem klimatu Krzysztofem Bolestą sygnował memorandum o współpracy między Polską a Kalifornią. Dokument obejmuje między innymi rozwój odnawialnych źródeł energii, jej magazynowanie, unowocześnianie sieci przesyłowych, redukcję emisji oraz zabezpieczanie się przed skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Mecz na warszawskiej Skrze. Rafał Trzaskowski chwali się odnowionym obiektem
W trakcie pobytu w stolicy amerykański polityk złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta oraz zobaczył Muzeum Polin. Po zapadnięciu zmroku udał się na teren Skry, gdzie wspólnie z Rafałem Trzaskowskim i młodymi Warszawiakami rozegrał partię palanta. Wyglądało na to, że odpowiednie przygotowanie do sportowej rywalizacji mieli jedynie gospodarze. Choć gość z USA chwycił w dłonie kij bejsbolowy, jego strój w postaci wizytowych pantofli i eleganckiego, szarego płaszcza zupełnie nie pasował do boiskowych zmagań.
Przy okazji spotkania włodarz stolicy nie zapomniał pochwalić się zrewitalizowanym kompleksem sportowym położonym na warszawskiej Ochocie.
„Jeszcze niedawno były tu ruiny, a dziś mamy nowoczesny obiekt, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać sportowe pasje i uprawiać najróżniejsze dyscypliny. To miejsce, które z dumą pokazujemy naszym gościom. Czasem najlepszą wizytówką miasta są jego ludzie, pasje i tradycje. Warszawa miała okazję pokazać gubernatorowi wszystkie trzy” – zaznaczył prezydent Warszawy we wpisie opublikowanym na swoim profilu społecznościowym.