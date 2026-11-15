Rafał Trzaskowski zagrał w palanta z gubernatorem Kalifornii. Gavin Newsom z wizytą w Warszawie

Gubernator Kalifornii jest fanem baseballu, dlatego Rafał Trzaskowski postanowił pokazać mu polskiego palanta.

Newsom podpisał w Warszawie memorandum dotyczące współpracy Polski i Kalifornii w obszarze klimatu i energetyki.

Wieczorem zagrał w palanta z prezydentem stolicy i warszawską młodzieżą.

Mieszkańcy podzieleni ws. Rafałą Trzaskowskiego. Jak warszawiacy zagłosowaliby w referendum w stolicy?

Rafał Trzaskowski i Gavin Newsom zagrali w palanta w Warszawie

„Wiedząc, że gubernator Kalifornii jest wielkim fanem baseballu, pokazaliśmy mu tradycyjny polski sport – palanta, który często uznawany jest za jednego z historycznych poprzedników baseballu” – przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, po czym złapał za kij bejsbolowy.

O regułach oraz historii tej tradycyjnej gry opowiedział politykowi z USA Łukasz Szymborski, stojący na czele Polskiego Stowarzyszenia Palantowego.

Autor: rafal.trzaskowski/ Facebook

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał w Polsce porozumienie klimatyczne

Wizyta Gavina Newsoma w Polsce nastąpiła tuż po jego obecności na szczycie klimatycznym ONZ COP31. Gubernator Kalifornii realizuje autonomiczną politykę zagraniczną w kwestiach energetyki i klimatu, działając niezależnie od linii administracji Donalda Trumpa. W stolicy wspólnie z wiceministrem klimatu Krzysztofem Bolestą sygnował memorandum o współpracy między Polską a Kalifornią. Dokument obejmuje między innymi rozwój odnawialnych źródeł energii, jej magazynowanie, unowocześnianie sieci przesyłowych, redukcję emisji oraz zabezpieczanie się przed skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Autor: rafal.trzaskowski/ Facebook

Mecz na warszawskiej Skrze. Rafał Trzaskowski chwali się odnowionym obiektem

W trakcie pobytu w stolicy amerykański polityk złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta oraz zobaczył Muzeum Polin. Po zapadnięciu zmroku udał się na teren Skry, gdzie wspólnie z Rafałem Trzaskowskim i młodymi Warszawiakami rozegrał partię palanta. Wyglądało na to, że odpowiednie przygotowanie do sportowej rywalizacji mieli jedynie gospodarze. Choć gość z USA chwycił w dłonie kij bejsbolowy, jego strój w postaci wizytowych pantofli i eleganckiego, szarego płaszcza zupełnie nie pasował do boiskowych zmagań.

Przy okazji spotkania włodarz stolicy nie zapomniał pochwalić się zrewitalizowanym kompleksem sportowym położonym na warszawskiej Ochocie.

„Jeszcze niedawno były tu ruiny, a dziś mamy nowoczesny obiekt, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać sportowe pasje i uprawiać najróżniejsze dyscypliny. To miejsce, które z dumą pokazujemy naszym gościom. Czasem najlepszą wizytówką miasta są jego ludzie, pasje i tradycje. Warszawa miała okazję pokazać gubernatorowi wszystkie trzy” – zaznaczył prezydent Warszawy we wpisie opublikowanym na swoim profilu społecznościowym.

Rafał Trzaskowski i Gavin Newsom na boisku. Zobacz zdjęcia