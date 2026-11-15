Betonowe zapory znikają z ulic Warszawy. Ratusz podał termin

Blokady zostaną usunięte w nocy z 15 na 16 listopada.

Zmiany obejmą ulice na odcinku między Miodową a Świętokrzyską.

W weekendy i podczas większych wydarzeń betonowe zabezpieczenia mogą wracać.

Wielka rozbiórka w centrum Warszawy

Betonowe bariery w centrum Warszawy zostaną usunięte

Betonowe bariery pojawiły się w centrum stolicy 7 listopada. Ustawiono je na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia. Zabezpieczenia stanęły między innymi przy ulicach Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej i Miodowej.

Decyzja o ich rozstawieniu zapadła po tragicznym ataku w Krakowie. Policja zaleciła wówczas dodatkowe zabezpieczenie przestrzeni w centrum Warszawy. Teraz ratusz zapowiedział demontaż blokad. Jak przekazała rzeczniczka urzędu miasta Monika Beuth, prace zostaną przeprowadzone w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Autobusy wrócą na stałe trasy

W poniedziałek przywrócony zostanie także ruch samochodowy i autobusowy na drogach łączących się z Krakowskim Przedmieściem, między ulicami Miodową i Świętokrzyską.

Na swoje zwykłe trasy wrócą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz N44.

Betonowe zapory nie znikną jednak na zawsze. Ratusz zapowiada, że będą ponownie ustawiane w weekendy oraz w czasie imprez i wydarzeń odbywających się w tej części Warszawy. Ich rozstawienie będzie uzgadniane z policją.

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Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Zabezpieczenia w stolicy ustawiono po ataku, do którego doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał tam samochodem i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było dwóch policjantów. Napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek. W dniu ataku policjanci znaleźli również ciała trzech osób w mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Byli to jego ojciec, matka i siostra. Wszyscy mieli rany postrzałowe.

W sobotę dziewięć osób rannych w ataku nadal przebywało w krakowskich szpitalach. Ich stan określano jako stabilny.