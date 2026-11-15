"Slava UPA" na pomnikach w Warszawie. Policja szuka sprawców

Napisy „Slava UPA” pojawiły się na dwóch pomnikach w Warszawie.

Zniszczono monument Bohaterów Getta oraz pomnik Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego.

Policja prowadzi czynności, które mają doprowadzić do ustalenia i zatrzymania sprawców.

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Czerwone napisy na dwóch warszawskich pomnikach

Do dewastacji doszło w Warszawie. Czerwonymi napisami „Slava UPA” pokryto pomnik Bohaterów Getta, znajdujący się przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, oraz monument Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu.

W sobotę na miejscu pracowali policjanci. Funkcjonariusze przeprowadzili wstępne czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej i technika kryminalistyki.

– Jeżeli będą ustaleni sprawcy i zatrzymani, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania – przekazał PAP mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

„Haniebny atak na pamięć o ofiarach Zagłady”

Dewastację stanowczo potępił Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W opublikowanym oświadczeniu nazwał ją atakiem na pamięć o ofiarach Zagłady i bohaterach żydowskiego oporu. Instytut zwrócił uwagę, że podobne akty wandalizmu odnotowano na 11 pomnikach w czterech polskich miastach.

To element rosyjskiej wojny hybrydowej?

Głos zabrała również Ambasada Ukrainy w Polsce. W jej ocenie dewastowanie miejsc pamięci może być elementem rosyjskiej wojny hybrydowej, której celem jest wywoływanie napięć w europejskich państwach, w tym w Polsce.

Placówka zaapelowała do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, by nie przyjmowali ofert zarobku za malowanie prowokacyjnych napisów, niszczenie mienia czy wykonywanie innych bezprawnych zleceń. Podkreśliła, że obietnica zapłaty nie zwalnia z odpowiedzialności karnej.

„Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną oraz wzajemną godność” – napisano w oświadczeniu.

Wcześniej zdewastowano pomniki w Gdańsku

Podobne napisy pojawiły się wcześniej na siedmiu pomnikach w Trójmieście. W środę zatrzymano w tej sprawie 17-letniego obywatela Ukrainy. Usłyszał zarzuty dotyczące niszczenia pomników i propagowania ustroju totalitarnego.

Serwis Trójmiasto.pl informował, że na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram oferowano 500 dolarów za malowanie prowokacyjnych haseł i umieszczanie kodów QR na pomnikach. Według doniesień lokalnego portalu dziennikarz białoruskiego serwisu MOST skontaktował się ze zleceniodawcą w ramach prowokacji reporterskiej. Mężczyzna miał planować podobne dewastacje w kolejnych polskich miastach.

Warszawscy policjanci nadal szukają osób odpowiedzialnych za zniszczenie dwóch stołecznych monumentów.