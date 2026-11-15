Znika kolejny parking w centrum Warszawy. Zamiast niego będzie zielony skwer

Skwer zamiast parkingu

Władze Warszawy konsekwentnie realizują politykę usuwania dużych, zabetonowanych przestrzeni z miejskiej przestrzeni. Siłą rzeczy często dotyka to obiektów typu parkingi. Dla jednych to upiększanie miejsc wspólnych, dla innych konsekwentne pozbywanie się miejsc do parkowania i utrudnianie w ten sposób życia okolicznym mieszkańcom oraz przyjezdnym.

Przykładem takiej zmiany jest inwestycja realizowana obecnie w ścisłym centrum Warszawy - parking na placu Juliusza Osterwy (tuż obok pomnika Mikołaja Kopernika i Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu) został zlikwidowany, a w to miejsce pojawi się zielony skwerek.

Co ciekawe ta inwestycja to pomysł samych mieszkańców - to właśnie oni zgłosili do Budżetu Obywatelskiego tę realizację, wygrała plebiscyt (ponad 700 głosów), w wyniku czego jest ona obecnie realizowana.

Projekt zakłada m.in. radykalne zmniejszenie miejsc parkingowych w obrębie placu (z 26 do 7) oraz zabezpieczenie tego miejsca przed nielegalnym parkowaniem poprzez montaż słupków.

Niepotrzebny skwer libacji?

Osią zmian ma być rozbetonowanie placu i utworzenie w tym miejscu powierzchni biologicznie czynnej - planuje się zasadzenie około 11 drzew, krzewów oraz urządzenie "atrakcyjnych rabat bylinowych". Dopełnieniem całości będą elementy drobnych form architektonicznych jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe.

Pozornie brzmi jak przepis na urokliwy zakątek blisko Traktu Królewskiego, jednak pojawiają się głosy, że tego typu działanie jest ze szkodą dla kierowców, którzy już teraz mają poważne problemy ze znalezieniem w tym miejscu miejsc postojowych; po zmianach będzie zaś jeszcze gorzej.

Przeciwnicy zmian wskazują też, że w okolicy jest już wystarczająco dużo zieleni i miejsc wypoczynku na łonie przyrody, tak więc nowy zielony plac nie jest potrzebny. Niektórzy obawiają się też, że z uwagi na bliskość imprezowego zagłębia stolicy nowy skwer stanie się w weekendowe wieczory miejscem głośnych spotkań towarzyskich i libacji.

Prace są już jednak w toku - zaczęły się w październiku, a finał przewidywany jest na połowę grudnia.

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