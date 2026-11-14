Zakrwawiona seniorka leżała na pasach. "Twarz była w kałuży krwi"

Wypadek wydarzył się 10 listopada około godz. 20.

Kierowca toyoty potrącił kobietę podczas skrętu w lewo z ulicy Senatorskiej w Miodową.

76-latka trafiła do szpitala.

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Potrącił psa na przejściu dla pieszych i uciekł! Nagranie szokuje

Wypadek na ulicy Miodowej

Strażnicy miejscy pełniący służbę w rejonie ulicy Miodowej zostali zaalarmowani przez zdenerwowaną kobietę. Poinformowała ich, że przy przejściu dla pieszych leży ranna osoba.

Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce. Zastali tam 76-latkę z obrażeniami twarzy. Wezwali pogotowie ratunkowe i policję, a sami zajęli się udzielaniem pomocy. Zatamowali krwawienie z nosa i rany w okolicy łuku brwiowego. Gdy kobieta się uspokoiła, okryli ją kocem termicznym.

– Musieliśmy działać szybko. Przede wszystkim zatamowaliśmy krwotok z nosa, a następnie krwawienie z łuku brwiowego. Aktywnie pomagały nam również osoby znajdujące się na miejscu. Gdy roztrzęsiona seniorka nieco się uspokoiła, okryliśmy ją kocem termicznym – relacjonują strażnicy.

Kierowca skręcał z Senatorskiej w Miodową

Informacje o przebiegu wypadku strażnicy uzyskali od dwóch świadków, które widziały całe zdarzenie. Z ich relacji wynika, że kierujący toyotą, skręcając w lewo z ulicy Senatorskiej w Miodową, potrącił kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych.

Po zbadaniu poszkodowanej ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala. Strażnicy zabezpieczali miejsce wypadku do przyjazdu policji i przekazali funkcjonariuszom zebrane informacje.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z wydziału ruchu drogowego.