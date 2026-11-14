Duże utrudnienia na kolei! Pilny komunikat dla pasażerów

Pociąg KM nr 51140 został odwołany na odcinku Legionowo Piaski–Tłuszcz. Wprowadzono komunikację zastępczą.

Bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w pociągach SKM linii S40 na trasie Legionowo–Radzymin, w obu kierunkach.

Portal Pasażera informował także o opóźnieniach kilku innych składów, w tym pociągu IC „Meduza”.

Armagedon na kolei

Pociąg odwołany, zamiast niego autobusy

Utrudnienia dotyczą linii kolejowej nr 10 między Legionowem a Tłuszczem. Powodem jest niedokończony remont trasy. W związku z pracami wstrzymano ruch pociągów na części odcinka.

Jak wynika z komunikatu Portalu Pasażera, pociąg Kolei Mazowieckich nr 51140 (RE92) został odwołany na trasie od stacji Legionowo Piaski do stacji Tłuszcz. W jego miejsce uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Emilianów–Krusze.

Podróżni powinni zwracać uwagę na komunikaty dotyczące autobusów. Godziny ich odjazdów i przyjazdów mogą się zmieniać.

Bilety KM honorowane w pociągach SKM

Przewoźnik wprowadził także ułatwienie dla pasażerów. Bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w pociągach SKM linii S40 na odcinku Legionowo–Radzymin. Zasada obowiązuje w obu kierunkach.

Z takiego rozwiązania można korzystać w godzinach od 9 do 22. Dzięki temu pasażerowie mogą wybrać alternatywny pociąg bez konieczności kupowania kolejnego biletu.

Portal Pasażera informuje o opóźnieniach kolejnych składów

Utrudnienia nie ograniczają się do odwołanego pociągu KM. W zestawieniu Portalu Pasażera pojawiły się również opóźnienia innych połączeń.

Pociąg PKP Intercity „Meduza” (IC 1547), jadący z Łodzi Fabrycznej do Gdyni Głównej, miał 13 minut opóźnienia. Wśród przyczyn wskazano wydłużone przygotowanie wagonów do drogi oraz awarię systemu informatycznego.

Opóźnienia dotyczyły także:

pociągu KM R90 15605 na trasie Warszawa Zachodnia–Ciechanów – 3 minuty;

pociągu SKM S3 10560 z Legionowa na Lotnisko Chopina – 3 minuty;

pociągu IC „Generał Kruszewski” (IC 5116) z Gdyni Głównej do Łodzi Fabrycznej – 8 minut;

pociągu KM R90 51426 z Działdowa do Warszawy Zachodniej – 2 minuty.

Pasażerowie powinni przed wyjazdem sprawdzać aktualne komunikaty przewoźników i Portal Pasażera. Podane opóźnienia mogą się zmieniać.