Śmiertelne potrącenie w Mrozach. Pociąg uderzył w 17-latka na torach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-13 16:19

Dramatyczne wydarzenia na Mazowszu. W piątek przed południem niedaleko stacji kolejowej w Mrozach w powiecie mińskim zginął 17-letni chłopak. Młody mężczyzna wszedł bezpośrednio przed pędzący pociąg kursujący na trasie Warszawa–Białystok. Na udzielenie mu pomocy było już za późno.

Pociąg PKP Intercity na torach. Na miniaturze obok niebieski namiot policyjny. O wypadku w Mrozach czytaj w Eska Warszawa.
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Tragiczny wypadek kolejowy w Mrozach. Pociąg uderzył w nastolatka

Tragedia rozegrała się w piątek, 13 listopada, około godziny 11:00 niedaleko stacji kolejowej w Mrozach. Kursujący z Warszawy do Białegostoku pociąg PKP Intercity uderzył w młodego mężczyznę, a sama siła zderzenia okazała się potężna.

17-latek zginął na miejscu

W rejon wypadku błyskawicznie wysłano patrole policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Przybyli na miejsce ratownicy byli bezradni wobec odniesionych przez chłopaka śmiertelnych obrażeń i nie zdołali ocalić jego życia.

- 17-latek zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia – przekazała w rozmowie z portalem Goniec.pl młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 17-latka w Mrozach

Śledczy na ten moment nie znają dokładnych przyczyn wypadku. Nadal pozostaje niewyjaśnione, dlaczego młody chłopak wszedł na tory dokładnie w momencie przejazdu rozpędzonego pociągu.

W okolicach stacji kolejowej w Mrozach przez wiele godzin pracowali prokurator oraz technicy kryminalistyki. Aby dokładnie zrekonstruować ostatnie chwile życia 17-latka, mundurowi skrupulatnie zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków wypadku, wliczając w to załogę pociągu.

Utrudnienia w ruchu pociągów po wypadku w Mrozach

Tragiczne zdarzenie wywołało ogromne problemy komunikacyjne dla pasażerów kolei. Całkowite zablokowanie ruchu składów w stronę Siedlec doprowadziło do dużych opóźnień na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych województwa mazowieckiego. Podróżni byli zmuszeni przesiadać się do zastępczych autobusów lub czekać na zakończenie policyjnych działań i udrożnienie przejazdu.

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