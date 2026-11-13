Śmiertelne potrącenie w Mrozach. Pociąg uderzył w 17-latka na torach

Tragiczny wypadek kolejowy w Mrozach. Pociąg uderzył w nastolatka

Tragedia rozegrała się w piątek, 13 listopada, około godziny 11:00 niedaleko stacji kolejowej w Mrozach. Kursujący z Warszawy do Białegostoku pociąg PKP Intercity uderzył w młodego mężczyznę, a sama siła zderzenia okazała się potężna.

17-latek zginął na miejscu

W rejon wypadku błyskawicznie wysłano patrole policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Przybyli na miejsce ratownicy byli bezradni wobec odniesionych przez chłopaka śmiertelnych obrażeń i nie zdołali ocalić jego życia.

- 17-latek zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia – przekazała w rozmowie z portalem Goniec.pl młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 17-latka w Mrozach

Śledczy na ten moment nie znają dokładnych przyczyn wypadku. Nadal pozostaje niewyjaśnione, dlaczego młody chłopak wszedł na tory dokładnie w momencie przejazdu rozpędzonego pociągu.

W okolicach stacji kolejowej w Mrozach przez wiele godzin pracowali prokurator oraz technicy kryminalistyki. Aby dokładnie zrekonstruować ostatnie chwile życia 17-latka, mundurowi skrupulatnie zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków wypadku, wliczając w to załogę pociągu.

Utrudnienia w ruchu pociągów po wypadku w Mrozach

Tragiczne zdarzenie wywołało ogromne problemy komunikacyjne dla pasażerów kolei. Całkowite zablokowanie ruchu składów w stronę Siedlec doprowadziło do dużych opóźnień na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych województwa mazowieckiego. Podróżni byli zmuszeni przesiadać się do zastępczych autobusów lub czekać na zakończenie policyjnych działań i udrożnienie przejazdu.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie