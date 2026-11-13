Drogowcy wracają na Wisłostradę i szykują nocne utrudnienia przed tunelem

Cztery noce utrudnień na jezdni w kierunku Mokotowa

Zaplanowane roboty drogowe obejmą fragment Wybrzeża Kościuszkowskiego między ulicą Karową a wjazdem do tunelu Wisłostrady. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 16 listopada, o godzinie 20:00 i potrwają do piątku, 20 listopada, do godziny 5:00 rano. Roboty zaplanowano wyłącznie na porę nocną, co oznacza, że w ciągu dnia kierowcy skorzystają ze wszystkich pasów ruchu.

Podczas czterech kolejnych nocy przejazd w stronę Mokotowa będzie jednak mocno ograniczony. Droga w miejscu prac zostanie zwężona do jednego pasa, a wykonawca przeprowadzi robocze etapy sprawnie i bez zamykania kluczowych skrzyżowań.

Jak pojedziemy w rejonie tunelu Wisłostrady?

Organizacja ruchu zmieni się w dwóch etapach, w zależności od postępu prac przy wymianie dylatacji. ZDM zaplanował następujące zasady dla kierowców:

Zwężenie do jednego pasa: na odcinku od ulicy Karowej do wjazdu do tunelu w kierunku Mokotowa ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem.

na odcinku od ulicy Karowej do wjazdu do tunelu w kierunku Mokotowa ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem. Pierwszy etap prac: drogowcy zamkną dwa pasy ruchu znajdujące się bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

drogowcy zamkną dwa pasy ruchu znajdujące się bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi etap prac: w kolejne noce roboty przeniosą się na dwa pasy zlokalizowane bliżej Wisły.

w kolejne noce roboty przeniosą się na dwa pasy zlokalizowane bliżej Wisły. Ograniczenia przed skrzyżowaniem: w obu etapach na Wisłostradzie przed skrzyżowaniem z ulicą Karową zamknięty będzie lewy pas.

w obu etapach na Wisłostradzie przed skrzyżowaniem z ulicą Karową zamknięty będzie lewy pas. Dostępność ulicy Karowej: wjazd oraz wyjazd z ulicy Karowej na Wisłostradę pozostaną całkowicie otwarte dla ruchu.

Warto pamiętać, że obecne prace stanowią zwieńczenie większej inwestycji. Wcześniej na tym fragmencie Wybrzeża Kościuszkowskiego ułożono nową nawierzchnię oraz zamontowano specjalne dysze systemu zapobiegającego oblodzeniu drogi.