Policyjny pościg i taranowanie radiowozu. Zawartość białej Toyoty zaskoczyła stróżów prawa

Pościg w Otwocku. Kierowca białej Toyoty staranował policyjny radiowóz

Uwagę mundurowych patrolujących ulicę Kraszewskiego w Otwocku przykuła biała Toyota z dwoma mężczyznami w środku. Kiedy siedzący za kierownicą człowiek napotkał spojrzenie funkcjonariuszy, natychmiast wcisnął pedał gazu. Policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej, dlatego włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ruszyli jego śladem.

Początkowo wydawało się, że uciekinier zamierza wykonać polecenia patrolu, ponieważ wyraźnie zredukował prędkość. Był to jednak tylko podstęp, gdyż dokładnie w chwili zatrzymania policyjnego radiowozu kierowca Toyoty gwałtownie ruszył z piskiem opon i rzucił się do szaleńczej ucieczki.

Mundurowi błyskawicznie podjęli pościg, który szybko przerodził się w skrajnie groźną sytuację na drodze. Chcąc zmusić funkcjonariuszy do rezygnacji z dalszej pogoni, ścigany mężczyzna celowo odbił w bok i uderzył w radiowóz. Manewr ten sprawił, że agresor stracił panowanie nad własnym pojazdem, wpadł w poślizg i z ogromną siłą rozbił się na betonowym płocie.

Chwilę po zderzeniu funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali obydwu podróżujących autem mężczyzn. Okazało się, że za kierownicą siedział 29-latek, któremu towarzyszył 26-letni pasażer.

7

Zatrzymanie 29-latka w Otwocku. Narkotyki, maczeta i kradzione perfumy w aucie

Weryfikacja danych kierowcy w policyjnych bazach szybko wyjaśniła powody jego desperackiego zachowania i próbę ucieczki przed patrolem. Funkcjonariusze ustalili, że 29-latek miał na swoim koncie szereg poważnych przewinień.

- Mężczyzna był poszukiwany przez organy ścigania w celu odbycia rocznej kary więzienia.

- Przeprowadzone na miejscu wstępne badania potwierdziły, że kierował on samochodem po zażyciu kokainy.

- Przypięte do Toyoty tablice rejestracyjne pochodziły z innego auta, podczas gdy te właściwe leżały schowane w kabinie.

- Podczas przeszukania wnętrza mundurowi znaleźli skradzione markowe perfumy oraz specjalne pojemniki służące do zagłuszania sygnału GPS.

- W pojeździe przewożono także maczetę, kij bejsbolowy, mefedron oraz niemal 37 gramów niezidentyfikowanej jeszcze substancji, którą zabezpieczono do szczegółowych analiz w laboratorium.

Zatrzymany 29-latek usłyszał łącznie aż siedem zarzutów. Odpowie za jazdę z cudzymi tablicami rejestracyjnymi, prowadzenie auta pod wpływem kokainy, zignorowanie nakazu zatrzymania się do kontroli, stworzenie zagrożenia na drodze oraz posiadanie narkotyków. Śledczy zarzucili mu ponadto zmuszanie policjantów do odstąpienia od czynności służbowych poprzez celowe doprowadzenie do kolizji z radiowozem.

Konsekwencje prawne poniesie również 26-letni pasażer Toyoty, który będzie odpowiadał w warunkach recydywy za kradzież znalezionych w samochodzie perfum.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 29-letniego kierowcy tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, natomiast jego młodszy znajomy został objęty policyjnym dozorem.