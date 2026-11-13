Most w Płocku pod okiem sztucznej inteligencji. Miasto reaguje po tragicznej śmierci 15-letniej Nadii

Tragiczny finał poszukiwań 15-letniej Nadii w Płocku

Śmierć 15-letniej Nadii głęboko poruszyła mieszkańców Płocka. Nastolatka zniknęła 21 października, a kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały ją około godziny 18.40, gdy szła z rejonu Radziwia w stronę Mostu Legionów Piłsudskiego. Nagrania potwierdziły, że dziewczyna weszła na przeprawę, jednak w tym miejscu kontakt z nią całkowicie się urwał.

Służby natychmiast zorganizowały szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze policji zwrócili się z prośbą do kierowców o przekazywanie zapisów z kamer samochodowych, mając nadzieję, że pomoże to w ustaleniu dalszej trasy zaginionej nastolatki. W działania włączyli się policjanci, strażacy oraz ratownicy, którzy podczas przeczesywania terenu korzystali z łodzi, sonarów, dronów, a także ze śmigłowca.

Poszukiwania zakończyły się dramatycznym odkryciem 6 listopada. Wówczas strażacy wydobyli z wód Wisły ciało młodej dziewczyny. Przeprowadzona identyfikacja potwierdziła, że to zaginiona od kilkunastu dni Nadia, co ostatecznie przekreśliło nadzieje jej rodziny na szczęśliwy powrót nastolatki do domu.

Sztuczna inteligencja i nowe kamery na moście w Płocku

Jeszcze w trakcie trwania akcji poszukiwawczej płocki radny Tomasz Kominek skierował do prezydenta miasta interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przeprawie. Samorządowiec zaapelował o montaż dodatkowych zabezpieczeń, rozbudowę monitoringu oraz umieszczenie tabliczek z numerami pomocowymi dla osób w kryzysie psychicznym. Celem tych działań miało być zapobieganie podobnym dramatom w przyszłości, zanim dojdzie do najgorszego.

Ratusz odniósł się do tych postulatów 9 listopada, prezentując koncepcję opartą na sztucznej inteligencji. Urzędnicy zaplanowali instalację dwóch nowych punktów kamerowych na moście, których zadaniem będzie nie tylko stała obserwacja obiektu, ale także automatyczne wychwytywanie zagrożeń i wysyłanie powiadomień do operatorów miejskiej sieci monitoringu.

„Planowany system ma umożliwiać automatyczne wykrywanie określonych sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i sygnalizowanie ich operatorom Zespołu Obsługi Monitoringu Straży Miejskiej w Płocku” – czytamy w oficjalnej odpowiedzi urzędu miasta.

Nowoczesna technologia zostanie zaprogramowana tak, aby identyfikować zachowania stwarzające ryzyko dla zdrowia lub życia ludzi przebywających na przeprawie. W momencie wykrycia niebezpieczeństwa system natychmiast zaalarmuje operatorów monitoringu, co przełoży się na znacznie szybszą reakcję odpowiednich służb ratunkowych.

Wizja urzędników wykracza jednak poza samą obserwację wideo. Nowe kamery zostaną zintegrowane z głośnikami, co pozwoli na bezpośrednie nadawanie komunikatów ostrzegawczych do osób w niebezpieczeństwie. Projekt zakłada również wdrożenie inteligentnego oświetlenia, które zapewni lepszą widoczność w godzinach nocnych oraz podczas niesprzyjającej pogody.

Niezależny system nadzoru wizyjnego obejmie także nowo powstałą kładkę przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów. Zamontowane na jej tarasie widokowym urządzenia mają reagować na ryzykowne zachowania, takie jak wspinanie się na balustrady czy upadki. Obiektywy kamer zostaną ponadto skierowane na strefy wejściowe i wyjściowe obiektu.

Dokładna data wdrożenia zapowiadanych innowacji nie została jeszcze określona. Przedstawiciele magistratu podkreślają, że uruchomienie systemu jest uzależnione od uwarunkowań finansowych, technicznych i organizacyjnych, a także od pomyślnego przejścia procedur i zdobycia wymaganych zgód.

Radny Tomasz Kominek apeluje o wyższe barierki na moście w Płocku

Kwestię lepszego zabezpieczenia płockiej przeprawy Tomasz Kominek podnosił już wcześniej, składając stosowny wniosek 11 kwietnia 2023 roku. Już wtedy samorządowiec wskazywał na problem prób samobójczych na moście oraz konieczność realnej ochrony ludzi zmagających się z załamaniem psychicznym.

W swoim najnowszym piśmie radny powtórzył wcześniejsze argumenty. Zawnioskował w nim między innymi o podwyższenie istniejących barierek ochronnych lub wdrożenie innych barier fizycznych, które w praktyce zmniejszyłyby prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych tragicznych incydentów.

„Mam poczucie, że napisałem jedną z najważniejszych interpelacji w moim życiu. Takich, przy których za słowami stoją nie tylko odpowiedzialność i obowiązek, ale przede wszystkim troska o ludzkie życie” – podkreślił radny we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Samorządowiec poparł swój wniosek wynikami badań naukowych, które dowodzą, że fizyczne przeszkody w miejscach wysokiego ryzyka realnie wpływają na spadek liczby samobójstw. Tego typu konstrukcje utrudniają realizację impulsywnych działań i dają służbom cenny czas na dotarcie z pomocą.

Trudno dziś jednoznacznie ocenić, czy montaż dodatkowych zabezpieczeń przed trzema laty zapobiegłby ostatnim tragicznym wydarzeniom. Nie ulega jednak wątpliwości, że głównym celem takich instalacji jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia podobnych dramatów.

Mimo tych argumentów władze miasta nie planują instalowania nowych czy wyższych barierek. W przesłanym dokumencie płocki ratusz podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko z 2023 roku, odrzucając postulat fizycznej przebudowy zabezpieczeń.

„Obiektów mostowych nie wyposaża się w urządzenia zabezpieczające przed zamierzonym działaniem zagrażającym życiu jednostki” – wyjaśniono w oficjalnym piśmie. Przedstawiciele ratusza zaznaczyli przy tym, że obecna infrastruktura na płockich przeprawach w pełni odpowiada aktualnym normom prawnym oraz wymogom technicznym.

Telefony zaufania i hasła wsparcia przed mostem w Płocku

W ocenie Tomasza Kominka rozbudowa sieci monitoringu nie rozwiąże całkowicie problemu. Radny uważa, że równie istotne jest wdrożenie środków, które zainspirują osobę w kryzysie psychicznym do sięgnięcia po profesjonalne wsparcie.

„Tabliczka z prostym, życzliwym komunikatem może stanowić dodatkowy punkt kontaktu dla osoby przeżywającej kryzys” – argumentuje samorządowiec w złożonej interpelacji.

Jego propozycja zakłada umieszczenie na konstrukcji mostu specjalnych tablic informacyjnych, zawierających numery telefonów zaufania oraz krótkie, podnoszące na duchu komunikaty, takie jak „Nie rezygnuj z życia. Porozmawiaj z kimś”.

Polityk zwraca uwagę, że nawet zwięzłe hasło jest w stanie uświadomić zdesperowanemu człowiekowi, iż w swoim cierpieniu nie jest osamotniony i ma szansę na ratunek. Tego rodzaju oznaczenia miałyby funkcjonować jako jeden z elementów kompleksowego systemu bezpieczeństwa na przeprawie.

„Nie wystarczy reagować dopiero w chwili, gdy dojdzie do kolejnego dramatycznego zdarzenia” – zaznacza w swoim piśmie Kominek.

Z tego powodu radny naciska na rozwiązanie kompleksowe, łączące w sobie fizyczne bariery, widoczną informację o miejscach udzielania wsparcia oraz zaawansowany monitoring gwarantujący błyskawiczną interwencję patroli ratunkowych.

Urząd miasta zadeklarował już realizację części tych postulatów poprzez namalowanie wspierających napisów oraz numerów alarmowych bezpośrednio na chodnikach prowadzących na przeprawę. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów drogowcom, Miejski Zarząd Dróg wykona te oznaczenia jeszcze w listopadzie.

Śmierć 13-letniej Roksany w Warszawie a luki w monitoringu

Wydarzenia z Płocka budzą skojarzenia z inną dramatyczną sprawą, którą niedawno żyła cała Polska. Chodzi o zaginięcie 13-letniej Roksany w Warszawie, do którego doszło 10 października. Nastolatka przebywała wówczas wieczorem w rejonie bulwarów nad Wisłą, a jej ślad urwał się ostatecznie na Moście Świętokrzyskim.

W warszawskim przypadku również ujawniły się mankamenty systemu kamer. Z relacji matki dziewczynki, którą przytoczył dziennikarz Patryk Szulc, wynika, że monitoring uchwycił 13-latkę stojącą tuż przy barierce. Chwilę później obiektyw automatycznie zmienił jednak kierunek obserwacji, a po jego powrocie Roksany już tam nie było.

Zabezpieczony materiał wideo nie dał śledczym jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, co dokładnie wydarzyło się na przeprawie. W stolicy ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza, w której oprócz policji i ratowników uczestniczyli bliscy nastolatki oraz prywatni detektywi.

Finał poszukiwań okazał się tragiczny, gdyż 27 października z Wisły w okolicach Mostu Świętokrzyskiego wyłowiono zwłoki 13-latki. Przeprowadzone czynności pozwoliły na potwierdzenie tożsamości Roksany, a prokuratura wciąż bada szczegółowe okoliczności tej śmierci.

Te dwa dramaty na rzecznych przeprawach rodzą poważne pytania o skuteczność tradycyjnego monitoringu w szybkim wychwytywaniu zagrożeń życia. Płock zamierza wyeliminować te luki za pomocą sztucznej inteligencji, pamiętając jednak, że żadna technologia nie zastąpi w pełni fizycznych barier oraz zwykłej ludzkiej empatii.

Kryzys psychiczny i myśli samobójcze. Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Osoby zmagające się z kryzysem psychicznym lub myślami samobójczymi nie są skazane na samotną walkę z problemem. Warto w takiej sytuacji otworzyć się przed kimś bliskim lub skorzystać z darmowego i w pełni anonimowego wsparcia dyżurujących ekspertów. Dla dzieci i młodzieży uruchomiono całodobowy telefon zaufania pod numerem 116 111, natomiast dorośli mogą szukać ratunku dzwoniąc na numer 800 70 22 22, obsługiwany przez Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, bądź wybierając numer 116 123. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami pod numerem alarmowym 112.