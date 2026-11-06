Z Wisły wyłowiono ciało młodej kobiety. To prawdopodobnie 15-letnia Nadia

„Dziś około godz. 10 strażacy ochotniczej straży pożarnej wyłowili z Wisły ciało młodej kobiety. Najprawdopodobniej to zaginiona 15-latka” – poinformowała cytowana przez „Dziennik Płocki” Monika Jakubowska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

23 października informowaliśmy w naszym serwisie o akcji poszukiwawczej prowadzonej w sprawie zaginięcia 15-letniej Nadii. Po raz ostatni nastolatkę widziano w okolicach Mostu Legionów Piłsudskiego w Płocku, a od tamtego momentu nie było wiadomo, co się z nią dzieje.

Na ostateczną i oficjalną identyfikację trzeba jeszcze poczekać. W rejonie, gdzie dokonano tego tragicznego odkrycia, swoje czynności prowadzą obecnie funkcjonariusze policji oraz prokurator. Wkrótce podamy więcej szczegółów, a tekst będzie aktualizowany na bieżąco.