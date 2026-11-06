Z Wisły wyłowiono ciało młodej kobiety. To prawdopodobnie 15-letnia Nadia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-06 13:26

Smutne informacje docierają z Płocka. Służby wyłowiły z wód Wisły ciało młodej kobiety. Wiele wskazuje na to, że odnalezione zwłoki należą do zaginionej 15-latki, której szukano od 21 października. Na miejscu trwają już czynności z udziałem prokuratora.

Niebieska taśma policyjna z białym napisem POLICJA. O tragedii w Płocku przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: se.pl/ Materiały prasowe zdjęcie ilustracyjne

Dziś około godz. 10 strażacy ochotniczej straży pożarnej wyłowili z Wisły ciało młodej kobiety. Najprawdopodobniej to zaginiona 15-latka” – poinformowała cytowana przez „Dziennik Płocki” Monika Jakubowska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

23 października informowaliśmy w naszym serwisie o akcji poszukiwawczej prowadzonej w sprawie zaginięcia 15-letniej Nadii. Po raz ostatni nastolatkę widziano w okolicach Mostu Legionów Piłsudskiego w Płocku, a od tamtego momentu nie było wiadomo, co się z nią dzieje.

Na ostateczną i oficjalną identyfikację trzeba jeszcze poczekać. W rejonie, gdzie dokonano tego tragicznego odkrycia, swoje czynności prowadzą obecnie funkcjonariusze policji oraz prokurator. Wkrótce podamy więcej szczegółów, a tekst będzie aktualizowany na bieżąco.

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