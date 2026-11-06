Z warszawskiego ronda zniknęły setki metrów betonu, a słynna palma zyskała zupełnie nowe otoczenie

Redakcja ESKA.pl
2026-11-06 12:01

Zarząd Dróg Miejskich zakończył prace na Rondzie de Gaulle’a, gdzie w miejscu dotychczasowej betonowej nawierzchni pojawiła się nowa roślinność. Słynna warszawska palma, zdobiąca to miejsce od blisko 24 lat, przestała być otoczona szarym brukiem i zyskała zupełnie nowe otoczenie. W ramach inwestycji drogowcy usunęli setki metrów kwadratowych utwardzonego terenu, zastępując go tysiącami roślin.

Morze traw i bylin. Zazieleniliśmy Rondo de Gaulle’a - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Sztuczne wzniesienia i tysiące nowych roślin

W trakcie prac na rondzie rozkuto około 500 m2 zbędnego betonu, pozostawiając jedynie niezbędne zatoki dla służb miejskich. Wygląd nowej przestrzeni skonsultowano z autorką palmy, Joanną Rajkowską. W międzyczasie samą rzeźbę poddano zabiegom pielęgnacyjnym. Projektanci postawili na koncepcję nawiązującą do tropikalnych wysp na oceanie.

Na zlikwidowanym betonie usypano sztuczne wzniesienia, na których posadzono ostnicę i werbenę, natomiast pozostały teren pokryły kocimiętka oraz szałwia. Łącznie na rondzie pojawiło się 7 tysięcy bylin i roślin cebulowych. Ich dobór gatunkowy oraz kolorystyka mają imitować krajobraz wyspiarski, a pełen efekt estetyczny będzie widoczny wiosną, gdy zieleń w pełni zakwitnie.

Zielona transformacja Śródmieścia

Prace na Rondzie de Gaulle’a stanowią kolejny etap realizowanego projektu Nowe Centrum Warszawy, którego głównym celem jest zmiana ścisłego centrum i stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej dla mieszkańców. Chwilę wcześniej ZDM dokończył również rozpłytowanie na pobliskim Placu Trzech Krzyży przed budynkiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Łącznie w ostatnich latach na placu utworzono 4 500 m2 zieleni i posadzono 39 nowych drzew.

Praktyczne korzyści z likwidacji betonu

Zastępowanie twardych nawierzchni roślinnością w śródmieściu ma wymiar nie tylko estetyczny, ale i funkcjonalny. Zastosowane rozwiązania przynoszą konkretne korzyści dla mikroklimatu miasta:

  • Ochrona przed hałasem i pyłami pochodzącymi z pobliskich dróg,
  • Lepsza retencja wody opadowej i wsparcie w walce z miejską wyspą ciepła,
  • Cień i obniżenie temperatury w upalne dni,
  • Stworzenie przyjaznego otoczenia dla ptaków i owadów.
Morze traw i bylin. Zazieleniliśmy Rondo de Gaulle’a - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Morze traw i bylin. Zazieleniliśmy Rondo de Gaulle’a - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Morze traw i bylin. Zazieleniliśmy Rondo de Gaulle’a - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
 

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