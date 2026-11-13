Groźny incydent nad Okęciem. Pilot musiał nagle poderwać samolot

Dla osób podróżujących z Pragi do stolicy Polski piątkowe (13 listopada) lądowanie przypominało sceny rodem z kina akcji. Maszyna zniżyła się już na niewielki pułap, gdy pilot niespodziewanie zwiększył ciąg silników i gwałtownie wzbił samolot z powrotem w powietrze.

Niedługo po tym manewrze do zdezorientowanych podróżnych zwrócił się dowódca załogi. „Przerwaliśmy procedurę lądowania z powodu drona latającego nad lotniskiem” – zakomunikował kapitan na pokładzie. Przez następne kilkanaście minut maszyna krążyła nad Warszawą, zanim załoga z powodzeniem ponowiła podejście i bezpiecznie wylądowała.

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Dron nad Lotniskiem Chopina w Warszawie. Surowe kary za zagrożenie w ruchu powietrznym

Choć cała sytuacja mogła wydawać się jedynie drobnym utrudnieniem, w praktyce oznaczała gigantyczne niebezpieczeństwo dla ludzi. W końcu kolizja samolotu pasażerskiego z nawet małym dronem może doprowadzić do katastrofy.

Z tego powodu przepisy regulujące tę kwestię są niezwykle rygorystyczne. Teren przylegający do portu lotniczego stanowi strefę podlegającą ścisłej kontroli, gdzie wypuszczanie bezzałogowców bez autoryzacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest surowo wzbronione.

Osoba odpowiedzialna za złamanie tych zakazów musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną. Sprowadzenie niebezpieczeństwa w komunikacji lotniczej to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sprawca takiego czynu może otrzymać wysoką grzywnę, której kwota sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W sprawie tego zdarzenia zwróciliśmy się już z prośbą o oficjalny komentarz do biura prasowego PLL LOT, ale nadal oczekujemy na stanowisko przewoźnika.