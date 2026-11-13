Różowy kolor zdominował mapę Polski. Pogoda nie ma litości

Gdy prognoza pogody wspomina o „niekorzystnym biomecie”, nie jest to tylko puste hasło. To naukowo potwierdzony stan, który oddziałuje na ludzki organizm. Gwałtowne skoki ciśnienia, silny, porywisty wiatr i duża wilgotność powietrza to czynniki, które osłabiają nasze naturalne mechanizmy adaptacyjne. Nasze ciało to precyzyjny barometr, który reaguje na każdą anomalię pogodową. A dziś ten barometr w wielu regionach Polski wskazuje na alarm.

Reakcja organizmu na taki pogodowy stres jest niemal natychmiastowa. Zaczyna się od pulsującego bólu głowy i problemów z koncentracją, które utrudniają wykonywanie nawet prostych zadań. Potem dochodzi ogólne zmęczenie, rozdrażnienie, a nawet problemy ze snem: od nadmiernej senności po bezsenność. U osób starszych i cierpiących na schorzenia reumatyczne mogą nasilać się bóle kostno-stawowe. W skrajnych przypadkach, u osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma czy nadciśnienie, objawy mogą być znacznie poważniejsze, prowadząc nawet do duszności.

A co z pogodą na dzisiaj?

Po chwilowym ociepleniu czeka nas prawdziwy chaos. Nadciągający front przynosi gwałtowne ochłodzenie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na południowym wschodzie i w górach, także śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od zaledwie 1 stopnia Celsjusza na Podhalu, przez 4-7 stopni w większości kraju, do 8 stopni na północnym zachodzie. Sytuacji nie poprawia silny, porywisty wiatr, osiągający w porywach do 65 km/h, który potęguje przeszywające uczucie chłodu.

Noc nie przyniesie ulgi, utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami, a temperatura spadnie w okolice zera, co oznacza, że trudne warunki pozostaną z nami na dłużej.

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!