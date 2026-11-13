Były wiceszef wydziału policji w Warszawie oskarżony o korupcję. Miał sprzedawać tajemnice za 2000 zł

Były wiceszef wydziału ze Śródmieścia stanie przed sądem za łapówki

Finał w sądzie znajdzie sprawa opisywana już w marcu przez „Super Express”. Akt oskarżenia objął Jarosława G., który pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I. Prokuratura dowodzi, że funkcjonariusz wykorzystywał zajmowane stanowisko do handlowania poufnymi informacjami. Stawka za złamanie prawa wynosiła zaledwie 2000 zł, a śledczy zarzucają mu dwukrotne przyjęcie takiej sumy.

Według ustaleń „Super Expressu”, oficjalne sformułowania z aktu oskarżenia dotyczą przypadków dwóch mężczyzn, którzy bardzo chcieli poznać ustalenia z policyjnych dochodzeń.

Jednym z nich jest Dominik J., przeciwko któremu toczyło się postępowanie przygotowawcze w sprawie pobicia. Mężczyzna dążył do zdobycia wiedzy o tym, jakie kroki podejmują śledczy w jego własnej sprawie i miał płacić policjantowi za przekazywanie bieżących ustaleń z tego dochodzenia.

Kryminalista sprawdzał u policjanta, czy jest poszukiwany

Drugim z oskarżonych mężczyzn jest posiadający kryminalną przeszłość Erwin K., którego przypadek budzi jeszcze większe zdziwienie. Jak ustalił „Super Express”, zależało mu na zdobyciu informacji, czy organy ścigania prowadzą jego poszukiwania.

Z ustaleń gazety wynika, że weryfikacją tych danych zajmował się właśnie Jarosław G. Takie informacje pozwalały Erwinowi K. zorientować się, czy figuruje w bazie poszukiwanych i czy może bezpiecznie wychodzić na ulicę bez ryzyka zatrzymania. Dziennikarze „Super Expressu” dowiedzieli się, że to właśnie za sprawdzanie statusu Erwina K. funkcjonariusz miał dwa razy zainkasować po 2000 zł.

W całym procederze uczestniczył również Marek W., który według doniesień „Super Expressu” działał jako pośrednik przekazujący gotówkę od obu mężczyzn bezpośrednio do rąk policjanta.

Warto podkreślić, że pozostali trzej mężczyźni objęci aktem oskarżenia nie pracowali w strukturach policji i są osobami cywilnymi.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga stawia dziewięć zarzutów

Z materiału dowodowego zebranego przez śledczych wynika, że przestępcza działalność Jarosława G. trwała od 21 czerwca 2023 roku do 12 sierpnia 2025 roku. Na byłym już funkcjonariuszu ciąży łącznie dziewięć zarzutów, w tym dwa odnoszące się bezpośrednio do wzięcia łapówek w kwocie po 2000 zł.

Katalog przewinień jest jednak szerszy, ponieważ prokuratura oskarża go także o przekraczanie uprawnień oraz przekazywanie osobom postronnym wiedzy zdobytej w trakcie pracy. Wyciek obejmował nawet szczegóły dotyczące operacji, które funkcjonariusze dopiero zamierzali zrealizować w przyszłości.

„W tym w zakresie dotychczas przeprowadzonych czynności i kierunku planowanych działań w ramach postępowania przygotowawczego” – informuje w oficjalnym komunikacie prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Powyższe ustalenia śledczych wskazują na to, że z policyjnej komendy wypływały zarówno dane o zrealizowanych już ruchach, jak i plany dalszych kroków podejmowanych przez prowadzących sprawy.

Jarosław G. przebywa w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali Jarosława G. 10 marca. Od tamtego momentu mężczyzna nieprzerwanie przebywa w tymczasowym areszcie i nie przyznaje się do winy.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 9 listopada. Na ławie oskarżonych, obok byłego wiceszefa wydziału, zasiądą także Dominik J., Erwin K. oraz Marek W. Wobec trzech cywilów śledczy zastosowali policyjny dozór, a także zakaz zbliżania się oraz kontaktowania ze współoskarżonymi.

Polskie prawo za przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za złamanie przepisów oraz przekroczenie uprawnień dla zysku przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ostateczną decyzję o tym, czy były policjant faktycznie popełnił zarzucane mu czyny i zaprzepaścił karierę dla pieniędzy, podejmie teraz sąd.