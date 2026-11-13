Rok bezpłatnej jazdy komunikacją miejską po Warszawie. Zgłoszenia będą tylko w jeden dzień

Warszawa oferuje 360 dni darmowych podróży

Warszawski Transport Publiczny zaprasza do udziału w niezwykłym konkursie, w którym można uzyskać aż 360 dni bezpłatnych podróży stołeczną komunikacją miejską. Ich gwarantem jest główna nagroda, czyli tzw. Złoty Bilet. Jego posiadanie może być marzeniem każdego, kto w codziennych sprawach przemierza Warszawę przy pomocy środków transportu zbiorowego.

Główna nagroda w konkursie ma postać spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej ze specjalnym wzorem, z zapisanymi czterema kolejnymi Biletami Warszawiaka 90-dniowymi.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Co istotne, w wyścigu o Złoty Bilet nie może wystartować każdy. Warunkiem jest korzystanie z biletów 30- lub 90-dniowych z uprawnieniem Karty Warszawiaka w następującym, bardzo szerokim terminie: od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2026 r.

Ponadto w dniu zgłoszenia należy posiadać na swojej Warszawskiej Karcie Miejskiej aktywny Bilet Warszawiaka.

Kluczowa jest również informacja, że zgłoszenia będą przyjmowane tylko w jeden dzień: 4 grudnia 2026 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://benefity.wtp.waw.pl. Należy w nim podać swój numer Warszawskiej Karty Miejskiej, imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny w godzinach: 8:00 - 20:00.

Jak zaznacza WTP Złote Bilety otrzyma łącznie 35 uczestników wyłonionych spośród osób, które prawidłowo prześlą zgłoszenie konkursowe, z najdłuższym stażem korzystania z Biletów Warszawiaka.

W przypadku uzyskania takiego samego wyniku o kolejności na liście laureatów zdecyduje czas przesłania zgłoszenia.

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