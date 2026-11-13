Dramat pod Ciechanowem! Czteroosobowa rodzina trafiła do szpitala

Zgłoszenie z jednego z budynków mieszkalnych w Sokołówku wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 11 listopada, krótko po godzinie siódmej rano. Pomocy potrzebowali 41-letni mężczyzna, 39-letnia kobieta, a także ich dwie córki mające 13 i 15 lat. Wszyscy uskarżali się na ogólne osłabienie organizmu i dotkliwe zawroty głowy. Przybyli pod wskazany adres ratownicy zdecydowali, że cała rodzina musi natychmiast trafić do szpitala na dalszą obserwację.

Wstępne ustalenia pracujących na miejscu służb wykazały, że w budynku ulatniał się tlenek węgla, który potocznie bywa nazywany cichym zabójcą.

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Dlaczego tlenek węgla jest tak niebezpieczny dla zdrowia

Czad to niezwykle groźny gaz, który każdego roku doprowadza do wielu tragedii. Wydziela się on podczas niepełnego spalania takich paliw jak gaz, węgiel czy drewno, co ma miejsce głównie przy zatkanych przewodach kominowych bądź wadliwych urządzeniach grzewczych. Jego największa zdradliwość polega na tym, że tlenek węgla atakuje domowników całkowicie niezauważenie.

Ludzkie zmysły są wobec tego gazu bezradne, ponieważ jest on całkowicie bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Dodatkowo czad w żaden sposób nie podrażnia dróg oddechowych, przez co ciało nie wysyła naturalnych sygnałów alarmowych. Po wniknięciu do krwiobiegu gaz ten błyskawicznie zatrzymuje transport tlenu w organizmie, co skutkuje szybkim niedotlenieniem kluczowych narządów wewnętrznych.

Objawy zatrucia czadem łatwo pomylić ze zwykłą grypą

Ogromnym zagrożeniem jest fakt, że początkowe dolegliwości wywołane przez tlenek węgla do złudzenia przypominają zatrucie pokarmowe, zwykłe przemęczenie albo infekcję grypową. Z tego powodu poszkodowani często zbyt późno uświadamiają sobie powagę sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Pierwsze sygnały to zazwyczaj zawroty i ból głowy, którym towarzyszą senność, nudności oraz ogólne osłabienie. W kolejnym etapie zatrucia pojawiają się zaburzenia świadomości, kołatanie serca oraz przyspieszony oddech, co w konsekwencji bardzo często kończy się utratą przytomności, a nawet zgonem.

Czujnik tlenku węgla i przeglądy kominiarskie ratują życie

Podstawowym środkiem ostrożności w każdym domu powinien być montaż czujnika czadu. To niewielkie i tanie urządzenie pełni rolę najskuteczniejszego strażnika ostrzegającego głośnym sygnałem o niebezpieczeństwie, co daje mieszkańcom bezcenny czas na ucieczkę.

Równie istotne jest przeprowadzanie corocznych, regularnych kontroli przewodów kominowych oraz systemów grzewczych. Zadanie to należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, gdyż samodzielne modyfikacje instalacji bywają śmiertelnie groźne. Domownicy muszą również bezwzględnie pamiętać o zachowaniu prawidłowej cyrkulacji powietrza i pod żadnym pozorem nie zakrywać kratek wentylacyjnych w łazienkach czy kuchniach.

Pierwsza pomoc przy zatruciu tlenkiem węgla

W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie ulatniania się czadu, a przebywające w budynku osoby źle się czują, konieczna jest natychmiastowa reakcja. Pierwszym krokiem powinno być zrobienie przeciągu poprzez szerokie otwarcie wszystkich drzwi oraz okien. Następnie trzeba jak najszybciej wyprowadzić wszystkich domowników na świeże powietrze. Kolejnym działaniem jest niezwłoczny telefon pod numer alarmowy 112 i wyraźne zgłoszenie operatorowi podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla. Jeżeli osoba poszkodowana straciła przytomność i przestała oddychać, należy od razu rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzić ją aż do momentu przejęcia akcji przez ratowników medycznych.