Zaginięcie 17-latek z Radzymina po 26 latach w sądzie. Ruszył proces o zabójstwo Ani i Marty

Kulisy zaginięcia 17-letnich Ani i Marty z Radzymina

W sierpniu 2000 roku dwie zaprzyjaźnione ze sobą siedemnastolatki, Ania K. oraz Marta Sz., spędzały czas na festynie w Radzyminie. Nastolatki ustaliły wcześniej, że do domu odwiezie je ojciec jednej z nich, z którym miały spotkać się o godzinie 22, jednak nigdy nie pojawiły się w wyznaczonym miejscu.

W pierwszej fazie dochodzenia funkcjonariusze skupili się na tropie prowadzącym do fiata 125p. Dziewczyny zabrały się tym samochodem ze swoim znajomym, planując udział w kolejnej zabawie na terenie Wołomina. Na miejscu sytuacja stawała się jednak coraz bardziej napięta, a zniechęcone widokiem pijących alkohol towarzyszy siedemnastolatki postanowiły wrócić do domów. Wsiadły wówczas do innego pojazdu, który miał przetransportować je w okolice Dworca Wileńskiego w Warszawie. W aucie przebywali już inni mężczyźni powiązani z lokalnym światem przestępczym, i właśnie w tym momencie urwał się wszelki kontakt z nastolatkami.

Sukces Archiwum X i zatrzymanie Tomasza T. oraz Krzysztofa R.

Przez kolejne lata wokół sprawy narastały liczne hipotezy zakładające ucieczkę z domu, działanie sekty czy handel ludźmi, aż w końcu śledztwo umorzono z uwagi na brak dowodów. Matka Marty zmarła, nie doczekawszy ukarania winnych. Zwrot nastąpił dopiero po ponad dwudziestu latach, w grudniu 2024 roku, kiedy to funkcjonariusze z Archiwum X ujęli Tomasza T. i Krzysztofa R. Proces mężczyzn oskarżonych o podwójne morderstwo rozpoczął się 12 listopada 2026 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

„Przez wiele osób, które posiadały wiedzę, przemawiał po prostu potworny strach przed sprawcami. Chroniąc siebie przed więzieniem, oskarżeni mogli posunąć się bardzo daleko, byle tylko świadkowie nie zeznawali” – tłumaczy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa w rozmowie z „Super Expressem”.

Z ustaleń wynika, że okoliczni mieszkańcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, kto odpowiada za tę zbrodnię. Jeden z oskarżonych, Tomasz T., to przestępca powiązany z grupą markowską, który większą część swojego życia spędził w zakładach karnych. Upływający czas odegrał w tym przypadku decydującą rolę, ponieważ dawne układy uległy zmianie, a poczucie lojalności wygasło.

„Ktoś, kto 25 lat temu był przyjacielem, osobą bliską czy konkubiną, dziś może być w zupełnie innych stosunkach ze sprawcą i jest o wiele bardziej chętny do ujawnienia prawdy” – dodaje prokurator.

Drugim elementem, który pozwolił rozwikłać zagadkę, były zdobycze technologii zupełnie niedostępne dla organów ścigania w 2000 roku. Szczegółowe zbadanie logowań telefonów do stacji bazowych BTS umożliwiło dokładne zrekonstruowanie trasy przejazdu sprawców oraz ich ofiar, natomiast weryfikacja billingów potwierdziła połączenia pomiędzy określonymi osobami.

„Spraw nie prowadzi się już tak, jak 20 lat temu” – podkreśla prokurator Piasta-Pokrzywa.

Proces o zabójstwo nastolatek z Radzymina. Prokuratura żąda dożywocia

Śledczy z policyjnego Archiwum X niczym archeolodzy zestawili ze sobą dawne protokoły przesłuchań, nowo pozyskane relacje oraz dane telekomunikacyjne, tworząc spójny akt oskarżenia. Dokument ten powstał pomimo braku kluczowego dowodu w postaci ciał zamordowanych dziewcząt.

Postępowanie sądowe, które wystartowało 12 listopada, toczy się z wyłączeniem jawności.

„Z dwóch prostych przyczyn: ze względu na charakter postawionych zarzutów, a przede wszystkim z uwagi na rodziny pokrzywdzonych oraz oskarżonych, w tym również dzieci” – wyjaśniła reporterowi „Super Expressu” adwokat Izabela Ławińska, obrończyni Tomasza T.

Zasiadający na ławie oskarżonych mężczyźni nie przyznają się do zarzucanych im czynów, jednak oskarżyciel publiczny jest całkowicie przekonany o mocy zebranego materiału dowodowego.

„Jest to sprawa wyjątkowo bulwersująca, a wymiar kary, który grozi za zarzucany oskarżonym czyn, to dożywotnie pozbawienie wolności. Z całą pewnością będziemy operować w granicach tego najwyższego wymiaru kary” – zapowiada prokurator Piasta-Pokrzywa.

Chociaż domniemani zabójcy odpowiadają już przed wymiarem sprawiedliwości, zarówno dla bliskich ofiar, jak i dla samych funkcjonariuszy historia ta wciąż nie dobiegła końca. Głównym celem pozostaje bowiem odnalezienie miejsca ukrycia szczątków Ani i Marty.