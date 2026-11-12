Pożar na strzelnicy na Ursynowie. Śledczy ustalili przyczyny tragedii

Dramatyczne wydarzenia przy ulicy Migdałowej na Ursynowie rozegrały się 21 marca. Wewnątrz odnawianego budynku strzelnicy przebywała wtedy ekipa budowlana. W pewnym momencie w środku obiektu wybuchł pożar, który w mgnieniu oka zajął kolejne części konstrukcji. Szalejący żywioł wydostał się również na zewnątrz, obejmując stojący nieopodal pojazd dostawczy i pojemnik na śmieci.

Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach.

Pożar na strzelnicy na Ursynowie. Prokurator Piotr Antoni Skiba ujawnia ustalenia biegłego

Przełomem w prowadzonym postępowaniu okazała się ekspertyza przygotowana przez specjalistę z dziedziny pożarnictwa. Biegły dokładnie zbadał zarzewie ognia, przeanalizował zabezpieczone na miejscu ślady oraz zapoznał się z dostępnymi materiałami wideo.

Z ustaleń eksperta wynika, że do pojawienia się ognia doszło w trakcie wykonywania robót budowlanych. Podczas przecinania elementów z metalu wytworzyły się iskry, które spadły na łatwopalne tworzywo.

– „Biegły wskazał, że przyczyną powstania pożaru było oddziaływanie termiczne iskier mechanicznych powstałych podczas cięcia metalowych elementów na palny materiał, który po zapaleniu spowodował gwałtowny zapłon pary lub gazu” – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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Prokurator Skiba poinformował o zabezpieczeniu zapisu z kamer monitoringu, które uchwyciły moment zapłonu i błyskawiczne rozprzestrzenianie się ognia. Zgromadzony materiał wideo ma pomóc w dokładnym odtworzeniu prac wykonywanych tuż przed wybuchem pożaru, ustaleniu lokalizacji łatwopalnych substancji oraz sprawdzeniu, czy robotnicy mieli szansę na bezpieczną ewakuację z budynku.

Tuż po wybuchu pożaru świadkowie informowali o głośnym huku, który wydobywał się z wnętrza lokalu. Odgłosy te do złudzenia przypominały eksplozje albo wystrzały.

Biorąc pod uwagę pierwotną funkcję remontowanego lokalu, szybko zaczęto spekulować, że w budynku mogły być składowane pistolety lub ostra amunicja.

Funkcjonariusze policji dokładnie sprawdzili jednak pogorzelisko i całkowicie wykluczyli obecność broni palnej oraz nabojów na terenie odnawianego obiektu.

Chociaż eksperci wskazali już bezpośrednie źródło ognia, postępowanie prokuratorskie wciąż jest w toku.

– „Zabezpieczane są kolejne dowody, zlecane kolejne ekspertyzy. Na chwilę obecną nikomu nie przedstawiono zarzutów” – podkreślił prok. Piotr Antoni Skiba.

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Kiedy w budynku pojawiły się płomienie, w środku pracowali robotnicy budowlani. W wyniku zdarzenia ucierpiało łącznie sześć osób. Gdy strażacy zakończyli akcję ratowniczą, obecny na miejscu lekarz potwierdził zgon czterech mężczyzn. Zmarli to obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy mieli od 33 do 49 lat.

Dwóch pozostałych rannych, Polaka oraz Ukraińca, przetransportowano do placówki medycznej. Mimo kilkunastodniowej walki lekarzy o życie pacjenta, ciężko poparzony 40-letni obywatel Polski zmarł w szpitalu.