Koniec budowy II linii metra w Warszawie. Kiedy otwarcie stacji na Bemowie?

Firma Gulermak formalnie zakończyła budowę bemowskiego odcinka 9 listopada 2026 roku.

Komisja odbiorowa będzie miała maksymalnie 60 dni na przeprowadzenie odbiorów technicznych.

Metro Warszawskie liczy na uruchomienie nowych stacji na początku 2027 roku.

W planach miasta są kolejne inwestycje: III i IV linia metra oraz przedłużenie II linii w stronę Ursusa.

Przejechaliśmy się przez nowe stacje metra w Warszawie. Robią wrażenie!

Koniec budowy metra na Bemowie. Firma Gulermak przekazała dokumenty

Budowa kolejnego fragmentu II linii metra na Bemowie zakończyła się z około czteroletnim opóźnieniem. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2018 roku. Zakładano wówczas, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu czterech lat. Pandemia oraz wojna w Ukrainie wpłynęły jednak na harmonogram. Po negocjacjach i kolejnych aneksach jako datę zakończenia prac wyznaczono 9 listopada 2026 roku.

Termin został dotrzymany. W poniedziałek, 9 listopada, firma Gulermak dokonała ostatniego wpisu w księdze budowy i przekazała miastu dokumenty potwierdzające zakończenie inwestycji.

– Wykonawca przekazał pismo o zakończeniu budowy wraz z wymaganymi dokumentami. Teraz czekamy na wyznaczenie komisji, która ma maksymalnie 60 dni na dokonanie odbiorów technicznych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – wyjaśnia rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Kiedy otwarcie stacji metra Lazurowa, Chrzanów i Karolin?

Mimo zakończenia budowy pasażerowie muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Dopiero po przeprowadzeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie możliwe będzie uruchomienie nowego odcinka.

Jeszcze kilka miesięcy temu jako orientacyjny termin otwarcia wskazywano końcówkę 2026 roku. Później coraz częściej mówiono o początku 2027 roku. Pojawiały się również przypuszczenia, że nowe stacje mogłyby zostać udostępnione pasażerom w okolicach ferii zimowych.

– Mamy nadzieję, że nastąpi to na początku przyszłego roku, ale konkretnego terminu wskazać dziś jeszcze nie możemy – mówi nam 12 listopada Anna Bartoń.

Po uruchomieniu odcinka pasażerowie będą mogli dojechać II linią metra z Targówka aż do Karolina.

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Warszawa bez kolejnej budowy metra? Po 43 latach może nastąpić przerwa

Przez ostatnie lata Warszawiacy przyzwyczaili się do tego, że gdzieś w mieście nieustannie trwa budowa metra. Rozkopane ulice, dźwigi i charakterystyczne żółte tarcze drążące tunele stały się stałym elementem miejskiego krajobrazu. Pierwsze prace przy warszawskim metrze rozpoczęły się w 1983 roku. Od 2010 roku, kiedy ruszyła budowa II linii, kolejne odcinki powstawały niemal bez przerwy.

Teraz może nastąpić zmiana. Po zakończeniu prac na Bemowie Warszawa nie ma obecnie kolejnego odcinka, którego budowa mogłaby natychmiast ruszyć.

Trzecia linia metra. Kiedy ruszą prace?

W planach miasta znajduje się III linia metra, która ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Projekt zakłada budowę ponad 8 kilometrów trasy i sześciu nowych stacji.

W przyszłym roku ma być gotowa dokumentacja inwestycji. Miasto chce wtedy ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę. Według obecnych deklaracji budowa mogłaby rozpocząć się w 2028 roku.

Największym wyzwaniem pozostają jednak pieniądze. Realizacja projektu ma kosztować około 5 miliardów złotych. Rafał Trzaskowski wskazywał, że bez zewnętrznego finansowania, między innymi ze środków unijnych, tak duża inwestycja nie będzie możliwa. Warszawa nie ma jeszcze gwarancji pozyskania potrzebnych funduszy, dlatego termin rozpoczęcia prac pozostaje niepewny.

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Czwarta linia metra i plany przedłużenia II linii do Ursusa

Równolegle przygotowywana jest koncepcja IV linii metra. Według planów miałaby ona połączyć Tarchomin z Wilanowem. Projekt zakłada trasę o długości około 26 kilometrów i budowę 23 stacji.

Miasto prowadzi również prace przedprojektowe dotyczące przedłużenia II linii metra w kierunku Ursusa. Oznacza to, że choć obecna budowa na Bemowie dobiegła końca, plany dalszego rozwoju warszawskiego metra pozostają rozbudowane.