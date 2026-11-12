Wielka awaria na Mokotowie. Mieszkańców aż 71 budynków czeka zimna noc

Awaria ciepłownicza na Mokotowie. Pękła rura przy ulicy Kazimierzowskiej

W czwartek, 12 listopada, około godziny 10 na warszawskim Mokotowie rozegrały się groźne sceny. W okolicach ulicy Kazimierzowskiej 71/75 doszło do pęknięcia rury ciepłowniczej, co przyniosło bardzo poważne konsekwencje. Spod powierzchni ziemi zaczął wypływać wrzątek, nad jezdnią unosiły się gęste kłęby pary, a pobliski chodnik uległ zapadnięciu.

W wyniku tego zdarzenia w połowie listopada, gdy na zewnątrz panuje dotkliwy chłód, od dostaw ciepła odcięto aż 71 budynków. Czwartkowe temperatury w stolicy utrzymują się na poziomie zaledwie kilku stopni, natomiast w nocy termometry mogą pokazać około 2 stopni Celsjusza. Taka pogoda stawia lokatorów przed widmem wielogodzinnego oczekiwania przy zimnych grzejnikach.

W rejonie zdarzenia interweniowali funkcjonariusze policji oraz ekipy techniczne firmy Veolia, która odpowiada za zarządzanie stołeczną siecią ciepłowniczą. Ruch drogowy na ulicy Kazimierzowskiej został całkowicie wstrzymany na odcinku pomiędzy ulicami Rakowiecką a Narbutta.

Brak ogrzewania na Mokotowie. Veolia podaje planowany termin naprawy

Zimne kaloryfery mogą towarzyszyć warszawiakom przez całą nadchodzącą noc. Z informacji zdobytych przez „Super Express” wynika, że Veolia zakłada usunięcie usterki do piątku, 13 listopada, do godziny 11. Wyznaczony czas ma jednak charakter wyłącznie orientacyjny. Ostateczny moment zakończenia robót jest uzależniony od postępu prac w terenie, co oznacza, że naprawa może potrwać krócej lub ulec wydłużeniu.

Reprezentanci przedsiębiorstwa zadeklarowali, że bieżące komunikaty na temat usuwania skutków zdarzenia oraz przewidywanego czasu wznowienia dostaw ciepła pojawią się na oficjalnej stronie internetowej Veolii.

Na ten moment źródło tak rozległej usterki pozostaje niewyjaśnione.

„W tej chwili nie znamy przyczyny awarii” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Paweł Zbiegniewski z Veolii.

Warto dodać, że spółka ta administruje największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej, którego łączna długość wynosi około 1900 kilometrów i zapewnia ogrzewanie tysiącom obiektów na terenie Warszawy.

Zapadnięty chodnik w Warszawie. Komentarz policji po awarii na Mokotowie

Wstrzymanie dostaw ciepła to niejedyny skutek czwartkowego incydentu. Wypływający spod ziemi wrzątek zalał pobliski teren, doprowadzając do zapadnięcia się fragmentu chodnika oraz trawnika. Choć całe zdarzenie prezentowało się bardzo niebezpiecznie, ostatecznie nikomu nic się nie stało.

„Nie było osób pokrzywdzonych” – przekazała „Super Expressowi” asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Najbardziej dotkliwą konsekwencją usterki jest obecnie wyłączenie ogrzewania. Jeżeli przewidywany harmonogram prac się potwierdzi, lokatorzy kilkudziesięciu budynków będą zmuszeni spędzić chłodną listopadową noc przy zimnych grzejnikach. Dla setek mieszkańców stolicy oznacza to wyjątkowo trudne i mroźne godziny.