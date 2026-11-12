Ziemia w Warszawie odsłoniła wielkie skarby. Najstarsze znalezisko pamięta Kościuszkę

Liczne znaleziska przeszłości znalezione na warszawskiej Starówce

W historycznym centrum Warszawy archeolodzy natrafili na fragmenty dawnej kaplicy, kamienie litograficzne, a nawet ślady przejścia związanego prawdopodobnie z gettem warszawskim. Wydobyto też ołowiane kule muszkietowe z czasów insurekcji kościuszkowskiej.

– Przy placu Krasińskich i Świętojerskiej była dosyć spora bitwa mieszkańców Warszawy z Rosjanami, którzy bardzo chcieli wyjść w stronę Cytadeli na Zakroczymską, a mieszkańcy ich blokowali – uzasadnia odkrycie kul Marzenna Kasprzycka, prezes Stowarzyszenia Starożytników.

Archeolodzy odkopali również pozostałości XVII-wiecznej kuźni.

Zachowały się przepalone cegły i konstrukcja pieca. Odsłonięto fundamenty kamienic, oficyn i budynków gospodarczych, dawne piwnice, studnię oraz elementy infrastruktury sanitarnej, fragmenty wapiennych sztukaterii, które najprawdopodobniej pochodzą z kaplicy teatynów - zakonnicy prowadzili przy ul. Długiej szkołę w której uczył się m.in. późniejszy król Stanisław August Poniatowski. Skarby spod Świętojerskiej, to liczne fragmenty porcelany, ceramiki, kafle piecowe, fajki, monety oraz szklane butelki z pieczęciami.

Nowe siedziby ważnych instytucji

Archeologiczne odkrycia nie zatrzymają inwestycji. Przy Świętojerskiej zaplanowano dwa 7-kondygnacyjne budynki. Jeden będzie nową siedzibą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, drugi – Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dwa nowe gmachy wyrosną tuż obok dzisiejszego sądu nieopodal placu Krasińskich. Wzniesieniem obu budynków zajmie się konsorcjum, w skład którego wchodzi firma Balzola, znana do tej pory w Warszawie głównie z inwestycji drogowych i tramwajowych, a sądy budowała w Łodzi. - Chcemy, aby siedziba sejmiku była wizytówką Mazowsza. Przez blisko 30 lat sejmik obradował w wynajmowanych pomieszczeniach ratusza przy pl. Bankowym. Już niedługo to się zmieni. Sejmik największego województwa w kraju w końcu zyska własną, reprezentacyjną siedzibę - zapowiada marszałek Adam Struzik.

102 mln zł pochłonie budowa obiektu dla sądu, a 124 mln zł - dla samorządu. Oba powinny być gotowe do połowy 2029 r.

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