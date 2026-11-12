Warszawa. 21-latek pobił własną matkę dla 20 złotych i groził jej śmiercią

Agresywny 21-latek z Pragi-Północ groził matce śmiercią

Z relacji zaatakowanej kobiety wynika, że jej dwudziestojednoletni syn wykazywał skrajną agresję. Młody mężczyzna krzyczał na matkę oraz obrzucał ją wyzwiskami i groźbami. Ponadto wyrył na jednej ze ścian lokalu napis, który pokrzywdzona jednoznacznie odczytała jako groźbę wymierzoną bezpośrednio w jej osobę.

W trakcie awantury napastnik zażądał od rodzicielki gotówki w kwocie zaledwie 20 złotych. Gdy usłyszał odmowę, wpadł w szał i zaczął bić bezbronną kobietę.

Zaatakowana matka była przerażona i obawiała się o swoje życie, dlatego ostatecznie uległa i spełniła żądanie agresora.

Interwencja policji po pobiciu matki w Warszawie

Gdy tylko dwudziestojednolatek zorientował się, że na miejsce wezwano patrol policji, natychmiast uciekł z lokalu. Mundurowi, którzy dotarli pod wskazany adres, zastali tam silnie roztrzęsioną i przestraszoną kobietę. Mimo że padła ofiarą fizycznej przemocy, poszkodowana odmówiła skorzystania z pomocy medycznej.

Policjanci wysłuchali relacji matki i od razu ruszyli na poszukiwania agresywnego syna. Chociaż pokrzywdzona mogła początkowo obawiać się dalszych konsekwencji swojego kroku, ostatecznie zdecydowała się złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

21-latek złamał sądowy zakaz zbliżania się do matki

W trakcie policyjnych czynności wyszło na jaw, że dwudziestojednolatek już wcześniej dopuszczał się przemocy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż młody mężczyzna w przeszłości znęcał się nad matką, przez co sąd wydał mu formalny zakaz zbliżania się do jej mieszkania.

Podejrzany całkowicie zlekceważył jednak ten sądowy nakaz.

Zarzuty dla 21-latka za rozbój na matce. Grozi mu 15 lat więzienia

Ucieczka młodego agresora nie trwała długo. Po jakimś czasie dwudziestojednolatek postanowił wrócić do mieszkania matki, gdzie czekali już na niego interweniujący policjanci. Mundurowi natychmiast zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnej jednostki.

Stróże prawa przebadali zatrzymanego alkomatem. Urządzenie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie około dwóch promili alkoholu, po czym od razu trafił na komisariat.

Funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego skompletowali materiał dowodowy i przekazali akta sprawy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Zatrzymany dwudziestojednolatek usłyszał już dwa poważne zarzuty, które dotyczą:

- dokonania rozboju na własnej matce,

- dopuszczenia się zniszczenia mienia.

Sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia.

Ze względu na podejrzenie występowania przemocy domowej policjanci wdrożyli w tej rodzinie procedurę „Niebieskiej Karty”. Działanie to ma na celu zapewnienie skoordynowanej pomocy osobie pokrzywdzonej i stałe monitorowanie jej sytuacji, a samo uruchomienie tego mechanizmu nie wymaga zgody ofiary.